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Abiertos los plazos de automatrícula de la PAU 2026 y la preinscripción de los estudios de grado de la ULPGC

Hasta el 17 de abril, la máxima institución académica grancanaria permite al alumnado elegir hasta seis titulaciones por orden de preferencia, así como el primer trámite para realizar la prueba de acceso prevista para junio y julio

Imagen de la jornada de puertas abiertas en el Campus de Tafira de la ULPGC

Imagen de la jornada de puertas abiertas en el Campus de Tafira de la ULPGC / Andrés Cruz / LPR

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Desde el martes 17 de marzo y hasta el viernes 17 de abril, la ULPGC mantendrá abierto el plazo para realizar la automatrícula en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año 2026, así como la preinscripción temprana para comenzar los estudios de Grado, según informa el Servicio de Gestión Académica.

La automatrícula en la PAU es una primera manifestación del interés del estudiantado por presentarse a la prueba de acceso a la universidad, detallando las materias de las que desea examinarse, y cuya matrícula definitiva está supeditada a la superación del Bachillerato o el Ciclo Formativo correspondiente.

Oferta académica

Al mismo tiempo y durante el mismo plazo, el alumnado podrá preinscribirse en los grados que deseen cursar, eligiendo hasta un máximo de 6 titulaciones por orden de preferencia, ya que le será asignado el acceso de acuerdo a su nota con ese orden. La oferta de titulaciones de grado para el próximo curso académico se puede consultar en la web de la ULPGC. Este orden se podrá modificar en el plazo ordinario de preinscripción general el próximo mes de junio.

Para facilitar este proceso, ya está disponible en la Guía de Acceso, publicada en la web institucional, el listado de notas de corte de las titulaciones del curso 2025/2026, que servirán de orientación para el siguiente curso, así como los precios públicos, información de becas, residencias, normativa de progreso y permanencia, legislación e interés e instrucciones de gestión.

Simulador de notas de admisión

Además, la ULPGC cuenta con un simulador para calcular las notas de admisión en cada uno de los grados que imparte, con el fin de ayudar al futuro estudiante a ponderar sus asignaturas y exámenes.

También en la web institucional se encuentran publicadas las fechas y horarios de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), previstas en junio y julio para las convocatorias ordinaria y extraordinarias, con las sedes y una muestra del cálculo de nota de admisión para el curso 2026/2027.

Identificador de usuario

Los futuros estudiantes universitarios han de tener en cuenta que para la realización de la automatrícula PAU y la preinscripción temprana, deben contar con un identificador de usuario y una contraseña única universitaria y además deben contar con identificación digital.

El/La estudiante de nuevo ingreso deberá acceder al registro de usuarios para que se le proporcione de forma gratuita su identificador de usuario y su clave universitaria, para lo que el usuario necesita dar una dirección de correo válida a la que tenga acceso.

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Las credenciales (identificador de usuario y clave) tienen una caducidad de 7 días tras el momento de su generación, por lo que es conveniente que se soliciten sólo en el momento en el que el estudiante vaya a tener su primer contacto con la ULPGC.

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