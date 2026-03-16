La borrasca Samuel se acerca a Canarias: Mario Picazo da todas las claves del impacto en el Archipiélago

La atmósfera en el Atlántico se prepara para un nuevo episodio de inestabilidad que podría marcar el final del invierno en Canarias. Los modelos meteorológicos apuntan a la formación de una profunda borrasca que previsiblemente recibirá el nombre de Samuel y que, a lo largo de la semana, se desplazará hacia latitudes más bajas afectando especialmente al archipiélago, según el pronóstico de Mario Picazo en eltiempo.com

Las previsiones indican que el temporal comenzará a notarse con mayor intensidad a partir de la segunda mitad de la semana, cuando se espera un incremento significativo del viento, el oleaje y las precipitaciones. De confirmarse los pronósticos actuales, Canarias podría convertirse en la comunidad autónoma que más lluvia acumule durante estos días.

Una borrasca atlántica que se descuelga hacia el sur

Durante los primeros días de la semana, la situación atmosférica estará dominada por condiciones más estables en buena parte de España debido a la presencia de altas presiones. Sin embargo, en el Atlántico norte comenzará a organizarse una depresión fría que irá ganando intensidad y extensión.

Según las previsiones meteorológicas, el centro de esta borrasca se situará previsiblemente cerca de Madeira, aunque su radio de acción será amplio. A medida que avance hacia el sur, su influencia se dejará sentir en Canarias, especialmente entre el jueves y el domingo, cuando se esperan las condiciones más adversas.

Aunque el impacto principal se producirá en el archipiélago, el sistema también podría favorecer la aparición de precipitaciones en algunas zonas del sur y el este de la península ibérica, debido a cambios en la circulación atmosférica y a la entrada de aire más húmedo desde el mar.

Viento fuerte y oleaje significativo en el archipiélago

Uno de los elementos más destacados del temporal será el viento. A partir del miércoles se prevé que comience a intensificarse el flujo de componente oeste en todas las islas, con especial incidencia inicial en las más occidentales.

Las previsiones apuntan a rachas que podrían superar con facilidad los 100 kilómetros por hora, especialmente en zonas expuestas. En áreas de mayor altitud, estas rachas podrían alcanzar o incluso superar los 120 kilómetros por hora de forma puntual.

Este escenario también vendrá acompañado de un notable empeoramiento del estado del mar. Se esperan olas de gran tamaño y una situación marítima complicada, sobre todo en las costas orientadas al norte del archipiélago. Estas condiciones podrían afectar a la navegación y a las actividades marítimas durante varios días.

Lluvias más abundantes en las islas occidentales

Además del viento y el oleaje, la borrasca traerá precipitaciones que podrían ser localmente intensas en algunos puntos del archipiélago.

Las previsiones meteorológicas señalan que La Palma y Tenerife podrían ser algunas de las islas con mayores acumulados de lluvia. En estas zonas, el relieve montañoso puede favorecer la intensificación de las precipitaciones debido al llamado efecto orográfico, que provoca que el aire húmedo ascienda al encontrarse con las montañas y genere nubes más activas.

Este fenómeno puede provocar acumulaciones de agua superiores a las previstas inicialmente en determinados puntos, especialmente en vertientes expuestas a los vientos dominantes.

No obstante, las lluvias podrían extenderse a otras islas del archipiélago a medida que avance el episodio de inestabilidad.

Evolución prevista del temporal

Los modelos meteorológicos, entre ellos el europeo ECMWF, coinciden en señalar que el temporal alcanzará su fase más activa entre el jueves y el domingo. Durante ese periodo, la proximidad y el tamaño de la borrasca podrían provocar un episodio generalizado de viento intenso y fuerte oleaje en todas las islas.

Las zonas más expuestas al viento podrían ser La Palma, Tenerife y Lanzarote, aunque el resto del archipiélago también experimentará condiciones adversas.

A partir del lunes, las previsiones actuales apuntan a que el sistema comenzará a alejarse de Canarias, desplazándose hacia el entorno de Marruecos mientras pierde intensidad y se vuelve menos compacto.