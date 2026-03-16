La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas

Una nueva borrasca de alto impacto, Therese, sacudirá a Canarias a partir del miércoles, con lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo, según ha anunciado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Nombrada por el servicio de Meteorología portugués, se trata de la decimonovena borrasca de la temporada.

Precisamente, este lunes la última borrasca de alto impacto que afecta a España, con el nombre de Samuel, está saliendo ya hacia el Mediterráneo, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Este lunes están en alerta seis comunidades de la península, junto Baleares, por temporal marítimo y rachas muy fuertes de viento.

La Aemet informó ayer por la tarde del nombramiento de Samuel, que dejaría tiempo adverso en Italia y que en España se está dejando notar en las últimas horas especialmente en el extremo oriental.

Con la borrasca Samuel, la decimoctava de la temporada, se había batido el récord en el número de nombramientos de borrascas de alto impacto en una temporada desde que existe este programa a finales de 2017.

El récord anterior era de 17, que se había alcanzado en la temporada 2023-2024.

Olas de hasta 12 metros en Menorca

En la isla de Menorca, según las predicciones de la Aemet, se podrán registrar hoy olas de hasta 12 metros de altura.

Además de Cataluña y Baleares, todo el litoral cantábrico y Galicia están en alerta naranja este viernes por temporal marítimo.

También la provincia de Cádiz, en Andalucía, está en alerta aunque amarilla (peligro bajo) por fenómenos costeros además de fuertes vientos que también mantienen al archipiélago balear en alerta del mismo nivel.

Ayer, domingo, las rachas fueron huracanadas en zonas de Huesca como Cerler, donde se alcanzaron hasta 160 kilómetros por hora.

Aunque la borrasca se aleja, todavía dejará hoy temporal marítimo y vientos muy fuertes en zonas de Cataluña y Baleares, aunque con menor intensidad que ayer.

El temporal marítimo en Baleares podrá dejar olas superiores a los 6 o 7 metros, según ha advertido el portavoz de Aemet.

También en el Cantábrico las olas podrán superar los 6 metros de altura.

Subida brusca de temperaturas

El tiempo será en general estable en la península y Baleares estos días.

Los registros térmicos subirán de forma "notable" en el norte y centro peninsular, según el portavoz de Aemet.

En algunos casos los diurnos serán incluso 10 grados más altos que los del domingo.

En puntos de Galicia, Extremadura, Andalucía y área mediterránea se superarán los 20 a 22°.

Las temperaturas serán "más propias del mes de abril" que de marzo, pero bajarán a partir del viernes, según la Aemet.

Una nueva borrasca en Canarias

A partir del martes, una nueva borrasca en el Atlántico provocará lluvias en Canarias a partir del martes y días posteriores.

Podrán ser fuertes, con tormenta y granizo y abundantes, "con tiempo muy adverso" en el archipiélago, según advierte hoy la Aemet en la red social X.

En origen será una dana que acabará convirtiéndose pronto en borrasca, según ha explicado del Campo.

Ese día habrá chubascos en las islas más montañosas que serán localmente fuertes y tormentosos y con nevadas en las cumbres, y además bajarán las temperaturas.

También se esperan rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo.

"La península quedará al margen de esta borrasca y el tiempo será más tranquilo", ha advertido el portavoz de la Aemet.

El martes continuará el tiempo estable en la península y Baleares.

Las temperaturas subirán de nuevo especialmente en el Cantábrico, donde se superarán los 25° en Bilbao.

En la mayor parte del territorio se superarán los 18 a 20° y podrá haber algo de calima en el sur peninsular.

El tiempo a mitad de semana

El miércoles continuará el ambiente estable en la península y Baleares, aunque sin descartar algún chubasco o tormenta ocasional y dispersa en el suroeste peninsular a causa de la nueva borrasca que afectará con mayor adversidad a Canarias.

En el archipiélago los chubascos podrán ser fuertes, acompañados de tormenta y granizo, especialmente en las islas más montañosas, y podría haber además rachas muy fuertes de viento.

El jueves la borrasca continuará afectando a Canarias, con chubascos fuertes y acompañados de tormenta y de granizo.

"Los acumulados podrán ser significativos en las islas montañosas", ha advertido Rubén del Campo.

En la península, en cambio, continuará el tiempo estable aunque con mas nubosidad que en días previos en el área mediterránea.