Canarias importa un 48% más de trabajadores de otras regiones que hace diez años

Canarias ha sido una región que, tradicionalmente, exportaba trabajadores. A lo largo de la historia, los canarios han tenido que salir del Archipiélago en numerosas ocasiones para labrarse un futuro. Y esto continúa siendo así. Las personas que se marchan de las Islas por motivos laborales siguen siendo más que las que vienen a trabajar aquí. Pero la tendencia parece estar cambiando a pasos agigantados. En los últimos diez años, la importación de masa laboral procedentes de otras comunidades autónomas ha crecido un 48%. Solo en el último año se formalizaron en la región 43.962 contratos para personas que no eran residentes en Canarias. Un número que dista bastante de los 29.679 que se firmaron diez años antes. Y si se observa la tendencia -exceptuando la caída del año 2020 debido a la pandemia- ha ido continuamente en ascenso.

De acuerdo con los datos del informe Movilidad geográfica de la contratación en España -elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)- los canarios que se van a otras comunidades autónomas a trabajar siguen siendo más que los que vienen. En total se marcharon 50.058 isleños. Con estos datos, el Archipiélago vuelve a ser una comunidad exportadora de empleados, ya que la diferencia entre los que se mudan y los que vienen a vivir aquí es negativa. De hecho, el saldo fue de -6.096 contratos.

Pero, ¿esos más de 50.000 canarios que se marcharon son muchos o pocos? Si se comparan con los que se fueron en el año 2016 son bastantes más. En aquel momento, cuando los brotes verdes de la crisis financiera florecían se marcharon del Archipiélago con un contrato en la mano 34.523 personas. Han crecido sí, pero su ritmo ha sido menor de quienes llegan a trabajar a las Islas. La tendencia es clara. Si se comparan los datos de 2024 y 2025, los que se fueron aumentaron un 3,95%. En ese mismo año quienes se trasladaron aquí para trabajar aumentaron un 18,2%.

Desequilibrios

El Sepe habla abiertamente de «importantes desequilibrios territoriales» que se perpetúan en el tiempo. Así que mientras hay comunidades autónomas netamente importadoras de trabajadores como Madrid, Baleares o el País Vasco, otras los exportan. Entre las que se encuentran Andalucía, Castilla La Mancha o Canarias.

La economía canaria -altamente dependiente del sector servicios- importa, sobre todo trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Pero, curiosamente, también son mayoría los canarios que se marchan del Archipiélago con contratos vinculados a estas ocupaciones.

Tras esta categoría, los que más se marchan son isleños que trabajan como técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Físicos, químicos, médicos, arquitectos o profesores universitarios son algunas de las profesiones que se incluyen en esta categoría del SEPE. Mientras que los segundos trabajadores que más importa Canarias son lo que se incluyen como técnicos o profesionales de apoyo, es decir, personal de farmacia, vendedores de seguros, auxiliares de odontología o auxiliares de laboratorio.

Destinos

¿A dónde van y de dónde vienen las personas afectadas por la movilidad laboral en el Archipiélago? Pues más o menos el tráfico es similar entre unas comunidades y otras. Madrid, Andalucía y Cataluña son, por un lado, las tres regiones a las que más se van a trabajar los canarios que salen de las Islas, pero por otro, son también las autonomías desde donde proceden la mayoría de quienes se mudan a las Islas por un contrato de trabajo.

Eso sí, se debe tener en cuenta entre quienes se van y quienes vienen puede haber tanto personas que hayan nacido en España como extranjeros que estén residiendo en otras comunidades autónomas y se trasladen hasta aquí para trabajar. De los 43.962 contratos formalizados en Canarias por personas que tuvieron que trasladarse de región, 12.867 eran extranjeros. Igualmente, 14.650 de los 50.958 que se fueron no eran nacionales.

Pero, ¿cuál es el perfil de la persona que viene de otras comunidades para trabajar en Canarias? De forma mayoritaria se trata de un hombre (25.517 de los contratos indefinidos formalizados) menor de 30 años (17.475 de los 43.000 registrados) y que solo tiene estudios primarios (16.372). Exactamente, el perfil de los trabajadores que abandonan el Archipiélago con el mismo objetivo y un contrato en la mano.

Sin embargo, se debe recordar que los contratos que conllevan movilidad apenas representan el 6% de los 728.607 que se suscribieron el año pasado en las Islas. Y Canarias continúa siendo, por tanto, una de las regiones con una de las tasas de movilidad más bajas del país.