Las enfermedades del corazón provocan una de cada cuatro muertes en Canarias

Las enfermedades cardiovasculares provocan una de cada cuatro muertes en Canarias. Y es que las anginas, los infartos y la insuficiencia cardíacas son algunas de las principales causas de fallecimiento entre la población isleña. Así lo dio a conocer esta mañana el jefe de servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Geoffrey Yanes, durante la presentación de la nueva campaña de concienciación sobre salud cardiovascular del centro. Bajo el título Caperucita, una aventura del corazón, la iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables para reducir el número de infartos e ictus en Tenerife.

«Las afecciones cardiovasculares, que abarcan tanto patologías cardíacas como cerebrovasculares, representan en torno al 25% de las muertes en el Archipiélago», apuntó. Aunque la prevalencia de estas enfermedades es alta en general, ya que la tendencia se mantienen a nivel nacional, Canarias está entre las comunidades autónomas cuya población es más propensa a desarrollar estas patologías. El Archipiélago es de las regiones con mayores tasas de obesidad y sobrepeso, además de unos altos índices de personas con diabetes , siendo ambas condiciones factores de riesgo.

Factores de riesgo

«Sabemos que un alto porcentaje de los casos se podrían evitar si hacemos una correcta prevención», indicó Yanes. Por ello, recordó que controlar los factores de riesgo es fundamental. La evidencia científica demuestra que hasta el 80% de los eventos cardiovasculares se pueden prevenir si se actúa sobre indicadores de riesgo modificables, que son los metabólicos, los hábitos de vida y los ambientales. «Las personas con hipertensión, diabetes y sobrepeso son más propensa a desarrollar este tipo de patologías», contó.

En este sentido, la presión arterial, el colesterol, la glucosa y los índices de masa corporal elevados son algunos de los factores a controlar. Por otro lado, se aconseja seguir una dieta mediterránea rica en grasas saludables, no fumar ni consumir alcohol, realizar actividad física diaria y mantener una buena rutina de descanso. Asimismo, insisten en evitar el estrés, realizar ejercicios de meditación para gestionarlo y someterse a revisiones periódicas —en especial quienes tienen antecedentes familiares o enfermedades previas—.

Incidencia

En 2024, y según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Canarias fallecieron 3.044 personas por afecciones cardiovasculares: 1.396 por enfermedades isquémicas del corazón, 878 por insuficiencia cardiaca y 770 por patologías cerebrovasculares. Además, estas enfermedades se sitúan también como la principal causa de ingreso hospitalario en Canarias.

Así, unos 20.802 pacientes fueron diagnosticados con este tipo de patologías durante 2023, según la última Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) del Instituto Canario de Estadística (Istac). En concreto, las más frecuentes son la cardiopatía isquémica, provocada por la falta de riego sanguíneo y oxígeno y generalmente causada por la obstrucción de las arterias coronaria, y la insuficiencia cardiaca.

Más sobre la campaña

La iniciativa pretende concienciar a la población sobre salud cardiovascular y se enmarca en el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, que se conmemoró el pasado sábado, 14 de marzo. La campaña se presenta a través de un libro interactivo, producido en colaboración con la empresa biotecnológica Amgen, que estará disponible durante tres semanas en el vestíbulo del Edificio de Actividades Ambulatorias del HUC. Además de en las salas de espera del centro. El objetivo es que los usuarios puedan leerlo durante su visita al hospital y escojan un final para la historia.

Según las elecciones de cada lector, que pueden ser más o menos saludables, la protagonista del libro alcanzará uno de los cuatro finales posibles, que reflejan cómo los hábitos de vida influyen directamente en la salud cardiovascular. De este modo, el cuento se convierte en una metáfora sobre cómo los malos hábitos pueden generar graves consecuencias. El volumen cuenta con ilustraciones de Grillante y textos de Alberto Haj-Salej.

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El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, que también participó en la presentación del libro, recordó que este tipo de acciones contribuyen a uno de los principales objetivos de la sanidad canaria: la prevención. «De este modo, los pacientes y familiar pueden vivir un momento de reflexión y analizar sobre los cambios que podrían incorporar a su estilo de vida», señaló. Por su parte, el gerente del HUC, Rafael Martín, prestó especial atención a que la campaña se desarrolle de manera tan directa sobre la población. La iniciativa también se lleva a cabo en otros ocho hospitales nacionales.