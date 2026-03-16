La huelga nacional de médicos en las instituciones sanitarias del SCS registra un seguimiento del 14% en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga convocada este lunes, día 16 de marzo, en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 14,06% de los trabajadores de este grupo profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

De los 7.100 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.466, de los que 628 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud en Gran Canaria la secundaron 337 de los 1.786 efectivos afectados, lo que representa el 18,87%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 269 de los 2.106, es decir, del 12,77%. Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 27 de los 282 profesionales afectados por la huelga, el 9,57%, en Fuerteventura la secundaron cuatro de los 316 afectados, es decir, el 1,27%. Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 3,68%, puesto que acudieron a la huelga seis de los 163 afectados, mientras que en El Hierro y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

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La jornada de la mañana de hoy, que cuenta con 1.302 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.