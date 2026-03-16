El IAC publica una guía para escoger el sitio ideal en el que presenciar el trío de eclipses que se verá en Canarias entre 2026 y 2028

España presenciará, entre 2026 y 2028, tres fenómenos solares consecutivos. Categorizado por el Ministerio de Ciencia nacional como 'El evento astronómico del siglo', el trío de eclipses previstos para el 12 de agosto, 2 de agosto y 26 de enero —cada uno en un año distinto— será un acontecimiento muy poco habitual al que merece la pena estar atento. En este sentido, el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), de la mano del divulgador Alfredo Rafael Rosenberg, ha publicado un escrito con una serie de herramientas a disposición de la población del Archipiélago para presenciarlos de la mejor manera posible.

Estos instrumentos digitales están diseñados para realizar una valoración sobre si la localización seleccionada es apropiada para la observación. Lo primero que Rosenbeg subraya como factor a tener en cuenta es que los próximos eclipses serán visibles en territorio nacional al final o al principio del fenómeno, «con el Sol situado habitualmente cerca del horizonte, ya sea al amanecer o al atardecer». Debido a esto, es primordial considerar la presencia de elementos de relieve, como montañas, que puedan ocultarlo.

Mapa de sombras

La ventaja que ofrecen los eclipses solares para la tarea de identificación de zonas apropiadas para la observación es el análisis de «las sombras producidas por los accidentes geográficos del entorno». La página web ShadeMap «permite seleccionar la zona geográfica de interés», en un día y hora concretas, para mostrar «cómo se proyectan las sombras a lo largo del tiempo». De esta manera, el usuario puede comprobar si el sitio elegido permanecerá a la sombra durante el eclipse, algo que impediría su observación: «La meteorología constituye un factor adicional, pero evitar la sombra es una condición imprescindible», señala el divulgador en el artículo.

A modo de ejemplo, Rosenberg señala que el primer fenómeno astronómico tendrá una duración aproximada de dos horas: desde las 18.58 hasta la puesta del Sol, sobre las 20.45. Considerando que el punto máximo del eclipse solar parcial tendrá lugar a las 19.53, «las vertientes este de La Palma, El Hierro o la zona central-este de Tenerife no tendrán visibilidad del Sol ni, por tanto, del eclipse».

Observación digital

Otra de las herramientas a tener en cuenta es Stellarium, un software gratuito utilizado para simular de manera realista la observación. Este programa «representa el cielo desde el lugar que se especifique, en la fecha y horas indicadas». Cuando se combina con la página web PeakFinder, que permite «generar paisajes realistas con las montañas y accidentes geográficos que rodean un punto de observación», se puede comprobar de forma sencilla la visibilidad de un objeto astronómico -el Sol, en este caso- y ver si el relieve lo ocultará.

La experiencia más completa en lo que al cielo se refiere se genera mediante la combinación de ambas herramientas. Para ello, se puede descargar el paisaje generado en PeakFinder e incluirlo en Stellarium. De esta manera, el software «permite visualizar el cielo con un horizonte personalizado correspondiente al lugar de observación seleccionado».

Rosenberg incita a la población a utilizar estos instrumentos, accesibles para el público general, ya que «un evento tan excepcional no debería abordarse de forma improvisada, por lo que merece la pena dedicar unos minutos a explorarlas y utilizarlas para elegir el mejor lugar para disfrutar del espectáculo del cielo».

Único en el mundo

Esta concatenación de eclipses solares es un acontecimiento extraordinario. Bautizado como ‘Trío de eclipses’ por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desde el Gobierno central han lanzado una página web homónima con contenidos divulgativos, recomendaciones para una observación segura, información sobre protección ocultar, un mapa interactivo de puntos de observación o una cuenta atrás de los días que faltan para cada eclipse.

En el caso de España, este fenómeno es especialmente relevante debido a que, el último eclipse total en la Península, data desde hace más de un siglo. En el de este año, según la web, el territorio español «será el único lugar poblado del mundo donde podrá disfrutarse». De igual manera, el siguiente será uno de los más largos del siglo, con una duración estimada de más de cuatro minutos.

Los dos primeros eclipses serán totales y, el último, anular. El de 2028, al no cubrir la Luna todo el disco solar, generará un ‘anillo de fuego’: un borde brillante de luz que rodea la silueta lunar.

El Ministerio de Ciencia expone en la página web que multitud de instituciones y organismos de toda España colaborarán entre sí para que el acontecimiento transcurra con éxito. En este sentido, se garantizará la movilidad, prevención y atención sanitaria para los ciudadanos que acudan a espectar el acto. También se preparará una programación especial divulgativa con actividades de cultura científica, observaciones segura y recursos digitales abiertos como la página web del trío de eclipses.

La institución nacional expone que estos tres fenómenos solares «convertirán la Península Ibérica en un laboratorio natural para la ciencia, la divulgación y la observación del universo». Citando a Carl Sagan, «el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será», y los españoles tendrán la ocasión perfecta para conocerlo de primera mano.