La Policía Nacional lo confirma: este botón del móvil puede salvar la vida de los canarios en caso de accidente

El teléfono móvil forma parte del día a día de las personas, es un dispositivo imprescindible que se usa tanto para trabajar como para desconectar. Además, muchos ciudadanos no los saben, pero estos dispositivos pueden salvarte la vida gracias a una función que simplemente con activarla facilita la llegada de los servicios sanitarios.

La Policía Nacional ha publicado un video en el que explica a los ciudadanos cómo deben activar el sistema de emergencia en sus teléfonos móviles. "Tu móvil puede pedir ayuda por ti en caso de accidente o caída grave".

El botón de emergencia en tu móvil

Los agentes aseguran que en muchas ocasiones son los primeros en llegar a una situación de emergencia y que, en muchos caos, una correcta actuación inicial puede cambiarlo todo. Por ello, la función del botón de emergencia permite acceder a la información de emergencia sin desbloquear el móvil, facilitando datos como alergias, enfermedades o medicación es crucial antes de actuar, ayudando así a la actuación sanitaria.

Para activar esta función de vital importancia deben:

Android: acceder al apartado de ajustes, dentro de este buscar seguridad y emergencia y una vez dentro acceder a información médica.

acceder al apartado de ajustes, dentro de este buscar seguridad y emergencia y una vez dentro acceder a información médica. iOS: entra en la app de salud, acceder a la ficha médica y activar la función `mostrar bloqueo´.

Sin embargo, esta no es la única función que deben activar los ciudadanos.

Función de emergencia

Esta función esta disponible tanto para iPhone como para Android y los agentes de la Policía Nacional muestran que para activarla solo hace falta seguir una serie de pasos muy sencillos. En el caso de Apple, debes ir a ajustes y pulsar "Emergencia SOS" y activar la función "llamar tras un accidente grave".

En cambio, para Android hay que seguir otras indicaciones. En este caso, hay que entrar en ajustes y pulsar "seguridad personal y emergencias" y activar la función "detección de accidentes de coche". El objetivo principal de esta función es detectar un accidente grave y "llamar automáticamente a emergencias si no respondes".

"Configurar esto solo te va a llevar unos segundo, pero puede salvar tu vida o la de alguien cercano", concluye la agente de la Policía Nacional.