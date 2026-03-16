La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote

El sorteo de La Primitiva celebrado el lunes 16 de marzo ha dejado un gran premio millonario. Un acertante de Salamanca, identificado como Francisco Montejo, consiguió seis aciertos más el reintegro, llevándose el bote acumulado de 126.105.042,95 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Sin embargo, como ocurre con los grandes premios de lotería en España, el ganador tendrá que abonar parte del premio a la Agencia Tributaria. La normativa establece que los premios de loterías pagan un 20% de impuestos sobre la cantidad que supera los 40.000 euros exentos. En este caso, Hacienda se quedará con aproximadamente 25,21 millones de euros, por lo que el ganador recibirá finalmente unos 100,9 millones de euros netos.

En la primera categoría (6 aciertos) se registraron tres boletos premiados, con 364.193,19 euros cada uno, validados en Salamanca, Almería y Vall d'Uixó.

Por su parte, la segunda categoría (5 aciertos + complementario) dejó cuatro acertantes, que recibirán 44.293,77 euros cada uno. Los boletos premiados se sellaron en Córdoba, Santiago de Compostela, Jaén y Mocejón.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 05, 08, 23, 28, 40 y 44, con el complementario 18 y reintegro 6.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Logo de la Primitiva / La Provincia

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.