El pronóstico de la Aemet para este martes en Canarias: lluvia débil, calima y temperaturas en descenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes en Canarias probables lluvias débiles o localmente moderadas, calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, que será moderado en las máximas de zonas altas de las islas centrales.

Las precipitaciones se prevén moderadas especialmente en vertientes oeste, noreste y cumbres, siendo en forma de chubasco en La Palma durante la tarde.

La calima remitirá de oeste a este durante el día y se espera un predominio de los intervalos nubosos que serán más compactos por la tarde.

El viento será predominantemente de componente oeste, de inicio flojo y aumentando a moderado durante la mañana en las islas occidentales y por la tarde en las orientales, con algún intervalo de fuerte en cumbres y vertientes sur y norte por la tarde.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento variable de fuerza 2 a 3 en La Palma y El Hierro y La Gomera y del este o noreste de 2 a 4 en el resto de las islas; marejadilla o marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este martes:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con escasa probabilidad de alguna precipitación débil, dispersa y ocasional, sin descartarse del todo que sea localmente en forma de chubasco desde el mediodía hasta las primeras horas de la tarde en la vertiente este de la isla. Calima ligera en altura hasta la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente norte, modulado por las brisas terrales, girando a oeste y, tras el mediodía, al suroeste, aumentando a moderado al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con escasa probabilidad de alguna precipitación débil, dispersa y ocasional, sin descartarse del todo que sea localmente en forma de chubasco desde el mediodía hasta las primeras horas de la tarde en la vertiente este de la isla. Calima ligera en altura hasta la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente norte, modulado por las brisas terrales, girando a oeste y, tras el mediodía, al suroeste, aumentando a moderado al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 15 22

GRAN CANARIA

Predominio de los intervalos nubosos, que serán más compactos desde la tarde en el sur y oeste, acompañados de probables precipitaciones ocasionales y dispersas, en general de carácter débil. Nubosidad de evolución diurna en el este, sin descartar alguna precipitación que podría ser en forma de chubasco. Calima ligera en altura hasta el mediodía, principalmente en cumbres. Temperaturas con pocos cambios en costas, con descensos ligeros en zonas de interior, siendo moderados en las máximas, especialmente en el oeste y sur, y en las mínimas en cumbres, mientras que en el sureste se espera un ascenso de las máximas. Viento flojo, predominando las brisas terrales, girando y arreciando progresivamente a componente oeste desde la mañana, sin descartarse rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 21

TENERIFE

Predominio de los intervalos nubosos, que serán más compactos desde la tarde en el oeste, acompañados de probables precipitaciones dispersas y ocasionales, en general de carácter débil. Nubosidad de evolución por la tarde en el sureste, sin descartar que vaya acompañada de precipitaciones que podrían ser en forma de chubasco, así como en el nordeste. Calima ligera en altura hasta el mediodía, principalmente en cumbres. Temperaturas con pocos cambios en costas, con descensos ligeros en zonas de interior, siendo moderados en las máximas, especialmente en el Teide. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales. Viento flojo, predominando las brisas terrales, girando y arreciando progresivamente a componente oeste desde la mañana, sin descartarse rachas localmente muy fuertes en la vertiente sur por la tarde, así como en costas del norte. En altas cumbres, viento del oeste moderado con intervalos de fuerte a últimas horas, cuando no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 21

LA GOMERA

Predominio de los intervalos nubosos, que serán más compactos desde la tarde en el oeste, acompañados de probables precipitaciones ocasionales y dispersas, en general de carácter débil. Calima ligera en altura hasta el mediodía, principalmente en cumbres. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en ligero descenso en la vertiente oeste, que puede ser localmente moderado en zonas de interior, con pocos cambios en el resto. Viento de componente oeste, flojo de madrugada y modulado por las brisas terrales, aumentando a moderado por la mañana, con algún intervalo de fuerte en cumbres y vertientes sur y noroeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos en cumbres y vertiente oeste, y de intervalos nubosos en la vertiente este. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, ocasionales y principalmente en cumbres y en la vertiente oeste, siendo en forma de chubasco por la tarde. Calima ligera en altura de madrugada. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso en la vertiente oeste, que puede ser localmente moderado en zonas de interior, con pocos cambios en el resto. Viento de componente oeste, flojo de madrugada y modulado por las brisas, aumentando a moderado por la mañana, con algún intervalo de fuerte a partir de últimas horas de la mañana en el extremo sur, vertiente noroeste, así como en la zona de El Paso y medianías del este, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes desde la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 20

EL HIERRO

Predominio de los intervalos nubosos, que serán más compactos desde la tarde en el oeste, acompañados de probables precipitaciones ocasionales y dispersas, en general de carácter débil. Calima ligera en altura de madrugada. Temperaturas con pocos cambios, con algunos descensos ligeros locales. Viento de componente oeste, flojo de madrugada y modulado por las brisas, aumentando a moderado por la mañana, con algún intervalo de fuerte en la cumbre, punta sur y, especialmente, en el nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 11 14