La ultraperiferia europea alza una “voz única” desde Canarias en defensa de sus derechos específicos: “No podemos retroceder 20 años”

España, Francia y Portugal, los tres países con regiones ultraperiféricas (RUP), y representantes de distintas instituciones de la Unión Europea (UE) se han juramentado este lunes en Santa Cruz de Tenerife para exigir que el nuevo Marco Financiero Plurianual garantice que se mantienen los fondos y políticas específicas. De lo contrario, y como aseguró el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la inauguración de esta cumbre de las RUP, “el daño que se producirá será un retroceso de 20 años” para el desarrollo de las zonas europeas más alejadas

“Si no se cumple el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento, la UE renunciaría a sus principios fundamentales y quedaría como un cascarón hueco. Las RUP somos Europa y llegamos a veces donde la propia Europa no llega”, afirmó

Una tesis que compartieron durante la inauguración los presidentes de Azores y Guayana, José Manuel Bolierio y Gabriel Serville, respectivamente.

Voz única

Como incidió Bolierio, lo más importante es preservar los fondos, sobre todo, en materia agraria y pesquera, que incluyen medidas y programas tan relevantes como el Programas de Opciones Específicas para la Lejanía e Insularidad (Posei), que es el principal fondo presupuestario para compensar los sobrecostes derivados de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial.

“Nuestra posición es unánime, no hay posiciones diferentes en ninguna de las nueve RUP, somos una voz única y autorizada”, aseguró el presidente de Azores, que insistió en que “es una obligación de las instituciones cumplir el Tratado”.

Un momento del encuentro 'Horizonte RUP'. / Estefanía Briganty /Acfi Press

Por su parte, el jefe del Ejecutivo de Guayana insistió en que “para el sector agrícola el Posei es vital” y es la base para salvaguardar la “política de cohesión” en el nuevo orden político internacional plagado de incertidumbres.

“La fortaleza moral y política es salvaguardar que puedan desarrollarse los territorios más desfavorecidos”, concluyó Serville.

Cumbre estratégica

A esta cumbre de las RUP asisten el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; junto a la ministra de Ultramar de Francia, Naima Moutchou y el secretario de Estado de Pesca y Mar de Portugal, Salvador Malheiro. La presencia de estos tres cargos gubernamentales demuestra que la reunión en la capital tinerfeña es estratégica para el futuro de las RUP en un momento clave para la definición de las prioridades presupuestarias y sectoriales de la Unión Europea.

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El encuentro culminará con la firma de un documento conjunto que permitirá reforzar la interlocución entre los distintos niveles institucionales implicados y avanzar en una agenda y propuesta común que atienda las necesidades específicas de Canarias, Azores, Madeira, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín.