Valido ya ha trasladado a Bolaños las propuestas de Coalición Canaria para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha trasladado al Gobierno de España una serie de medidas a incorporar en el decreto ley que prepara el Ejecutivo para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Irán. En el marco de la ronda de contactos que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para elaborar un documento respaldado por la Cámara Baja, la diputada de CC ha planteado propuestas con actuaciones específicas para el archipiélago.

En este sentido, la formación nacionalista recuerda que factores como la condición de región ultraperiférica, la insularidad, la lejanía con los mercados continentales o la singularidad de sus sistemas eléctricos agravan el impacto de cualquier crisis internacional. Por ello, Coalición Canaria considera indispensable anticipar y poner en marcha medidas de alivio y apoyo económico que protejan a empresas, trabajadores y sectores estratégicos, al tiempo que permitan reducir costes y asegurar la continuidad de la actividad productiva en el archipiélago.

Al respecto, Cristina Valido ha recalcado que “se ha de garantizar que las medidas estatales reconozcan y corrijan desventajas objetivas derivadas de la condición territorial, sin pedir privilegios sino equidad en condiciones”.

Propuestas

Entre las propuestas remitidas, CC plantea reducciones temporales del IGIC en partidas especialmente afectadas por el incremento de los costes energéticos y logísticos, así como medidas para evitar que la subida del petróleo se traslade al precio final de los productos. En esta línea, también se propone la creación de un fondo extraordinario de compensación para el transporte marítimo y aéreo de mercancías y la rebaja de tasas aeroportuarias que afectan a la competitividad de sectores clave.

La propuesta incluye además ayudas temporales para sectores especialmente expuestos al encarecimiento de la energía, como el transporte profesional, el sector primario, la industria o las empresas de distribución. Asimismo, se plantea mantener y reforzar las bonificaciones del transporte público para proteger el poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes.

Los nacionalistas canarios reclaman también la creación de una línea específica de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas del archipiélago, especialmente pymes y autónomos, con el objetivo de facilitar liquidez ante el aumento de los costes energéticos y logísticos.

En el ámbito social y económico, el documento trasladado al Gobierno central plantea incentivos temporales para actualizar salarios bajos y medios y sostener el poder adquisitivo de las familias, junto a la indexación de los contratos públicos para evitar la paralización de inversiones.

Costes energéticos

Por otro lado, se defiende la puesta en marcha de un mecanismo singular de estabilización de los costes energéticos en Canarias y la aceleración de inversiones en redes eléctricas, almacenamiento, autoconsumo y sistemas de respaldo para reforzar la seguridad del suministro y reducir la dependencia del petróleo.

Las medidas de CC también incluyen un programa extraordinario de apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca para compensar el incremento de costes de combustible, insumos y transporte, así como la necesidad de acelerar la inversión energética en las islas para hacer frente a la actual situación de emergencia.

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Asimismo, la propuesta plantea flexibilizar el cumplimiento de la regla de gasto y los criterios de estabilidad financiera por el importe de las medidas que Canarias tenga que adoptar frente a esta crisis. Finalmente, Coalición Canaria subraya que cualquier decreto estatal anticrisis incluya una cláusula específica que adapte las ayudas a la realidad de las regiones ultraperiféricas.