La Aemet alerta sobre la borrasca Therese en Canarias: este es el pronóstico día a día

Canarias afronta desde este miércoles un episodio de tiempo adverso provocado por la formación de la borrasca Therese, una baja fría aislada que se situará al oeste de la península ibérica, avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según las previsiones, el sistema se irá intensificando progresivamente, afectando al archipiélago durante varios días.

De acuerdo con la Aemet, las islas quedarán en el flanco sur de la perturbación, lo que favorecerá la llegada de viento, lluvias y fenómenos costeros significativos.

Miércoles: primeras rachas intensas y lluvias moderadas

Los efectos comenzarán a notarse el miércoles 18 de marzo, con la entrada de un frente frío que dejará precipitaciones en general moderadas en todo el archipiélago. Estas lluvias podrían ser persistentes en las vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve.

Además, se prevé viento del oeste con rachas que podrían alcanzar o superar los 70 km/h, especialmente en zonas expuestas. En el mar, el empeoramiento será notable, con olas de hasta 4 metros en la mitad occidental del archipiélago.

Jueves: el día más adverso con viento fuerte y tormentas

El jueves 19 se perfila como la jornada más complicada. El acercamiento del centro de la borrasca provocará un cambio en la dirección del viento, que pasará a componente sur y se intensificará.

Las previsiones apuntan a rachas que podrían superar los 90 km/h en cumbres y zonas expuestas, con riesgo de caída de ramas, árboles y daños en infraestructuras. En paralelo, el estado del mar empeorará con olas de entre 4 y 5 metros.

Durante este día también llegará un segundo frente frío más activo, que podría dejar lluvias localmente fuertes acompañadas de tormentas. En algunos puntos, especialmente en La Palma y en las vertientes sur y oeste de las islas más montañosas, se podrían registrar entre 20 y 30 mm en una hora y acumulados de hasta 60 mm en 12 horas.

Asimismo, se espera un descenso de temperaturas en altura, situando la cota de nieve entre los 1.800 y 2.000 metros, con posibles nevadas en las cumbres de Tenerife y La Palma.

Viernes y fin de semana: persistencia del temporal

El escenario más probable para el viernes 20 es la continuidad de la inestabilidad, ya que la borrasca podría permanecer casi estacionaria al noroeste de Canarias. Esto prolongaría las condiciones adversas con chubascos intensos, tormentas y viento fuerte, especialmente en las vertientes sur y oeste.

El temporal marítimo también persistirá, manteniendo condiciones peligrosas en la costa. De prolongarse esta situación durante el fin de semana, no se descarta que los acumulados de lluvia superen los 200 mm en algunas zonas.

Recomendaciones y seguimiento de avisos oficiales

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar la precaución y seguir las indicaciones de organismos oficiales como el Gobierno de Canarias, que ofrece información actualizada sobre riesgos y autoprotección: https://www.gobiernodecanarias.org

También es importante tener en cuenta que la incertidumbre aumenta con el paso de los días, por lo que las previsiones podrían variar en función de la evolución de la borrasca. Por ello, se insiste en consultar regularmente los avisos por Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA).