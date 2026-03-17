África tras el cese de ayudas de EEUU: expertos reclaman a Europa y España asumir el liderazgo

El informe 'África 2026, la nueva financiación al desarrollo. Retos y oportunidades', elaborado por la Fundación Alternativas, lanza una señal de socorro ante la "tormenta perfecta" que atraviesa el continente debido al repliegue de donantes como Estados Unidos y un sistema de deuda asfixiante. Los autores de este documento, presentado este martes en Casa África, en las Palmas de Gran Canaria, concluyen que la estabilidad de África depende de un alivio real de la deuda y de una ayuda que respete las necesidades endógenas locales, además de realizar inversiones en áreas estratégicas.

Ante ello, instan a la UE y a España a asumir un papel decisivo en el continente que deja vacío la política de Trump, reforzando la ayuda al desarrollo y garantizando que cada euro invertido contribuya a la resiliencia, la paz y la prosperidad compartida, promoviendo los valores europeos.

Irán y flujos migratorios

Los expertos advierten, asimismo, que el posible desvío de fondos hacia el rearme militar en Europa —motivado por crisis como la de Irán— agrava el riesgo de un colapso en el continente, con repercusiones directas en la seguridad y los flujos migratorios que afectan especialmente a Canarias.

El año 2025 marcó un punto de inflexión traumático para África. Con la desaparición de Usaid (Agencia de Estados Unidos para el desarrollo Internacional), y la retirada de EEUU de la Organización Mundial de la Salud (OMS), África ha perdido a su principal donante sanitario.

Riesgo de muerte de 14 millones de personas

Este vacío, calificado como un "shock enorme", amenaza con provocar la muerte de 14 millones de personas para 2030 debido al colapso de programas contra el VIH, la malaria y la tuberculosis, incluidos 4,5 millones de niños.

La estrategia de: "comercio, no ayuda", impulsada desde Washington ha dejado a países como Somalia, Sudán del Sur y Malawi en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta retirada no es solo financiera; es el fin de una era de cooperación multilateral que está obligando a África a buscar soberanía o nuevos aliados en China, Rusia y el Golfo.

Alemania, Francia y Reino Unido

El director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, también menciona que esta tendencia de retirada no es exclusiva de EE UU, ya que otros donantes tradicionales europeos como Alemania, Francia y el Reino Unido (que desmanteló su propia agencia de desarrollo) están reduciendo sus inversiones, lo que podría devolver los niveles de cooperación a los que había en el año 2020.

No obstante, remarcó la apuesta del Gobierno español de mantener su compromiso de llegar a destinar el 0,7% a la ayuda al desarrollo en 2030, aunque conflictos como el de Irán, si se agudizan y estacan, serán otro factor negativo más para la cooperación.

Financiación climática

El informe propone que la UE, principal socio del continente africano, incremente los fondos de ayuda oficial al desarrollo en el próximo presupuesto europeo (MFF 2028-2034) y garantice una previsibilidad en la financiación para prioridades como desarrollo humano, reducción de desigualdades y acción climática.

En este último ámbito, el reto es especialmente grande: África subsahariana necesita unos 143.000 millones de dólares anuales en financiación climática —alrededor del 7 % de su PIB— para avanzar en la transición verde, según datos citados en el informe.

"Cabe recordar que, en ocasiones, la UE ha medido el éxito de sus intervenciones en función de la reducción de los flujos migratorios hacia su territorio, en lugar de por los resultados de desarrollo de las comunidades locales", señala el documento.

Una realidad que también han remarcado dos de los coautores del documento durante la presentación, la doctora en Estudios de la Mujer y Emprendimiento Empresarial Africano por la Universidad de Granada, Olga Namasembe, y el presidente y director de investigación del Think Tank LemAfriQ, Romeo Gbaguidi.

Gbaguidi considera que la UE debe definir su estrategia de cooperación teniendo en cuenta las necesidades endógenas locales. Analiza cómo este sistema de deuda, que aún mantiene "tintes neocoloniales", ha provocado un resurgimiento de gobiernos que buscan definir sus propias prioridades. La imposición de condiciones por parte de Occidente en temas de gobernanza ha chocado con las urgencias reales de los países africanos: seguridad real contra el yihadismo, infraestructuras y sanidad.

Tintes coloniales

Gbaguidi destaca el caso de Senegal, donde la caída de proyectos tras la marcha de EEUU ha generado nuevos focos de inseguridad. Ante este vacío, países como China ganan terreno gracias a su política de "no injerencia directa", lo que obliga a Europa a revisar urgentemente su estrategia de cooperación.

En cuanto a España, subraya que puede convertirse en un "eje de la cooperación euroafricana moderna, orientada hacia la sostenibilidad, el empleo y la seguridad alimentaria", gracias a sus competencias en cooperación descentralizada, energías renovables, gestión del agua y economía azul.

FMI y Banco Mundial

La investigadora Olga Namasembe pone el foco en el fracaso de las instituciones financieras internacionales. Según Namasembe, los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial para conceder créditos a menudo no funcionan porque carecen de sistemas de evaluación real y no se ajustan a la cultura local.

"Se inyecta mucho dinero, pero los objetivos no se cumplen; el resultado es mucha deuda y ningún resultado", afirma Namasembe. La experta exige un cambio de paradigma: un "equilibrio" donde la relación deje de ser jerárquica ("nosotros arriba y ellos abajo") y se escuchen las necesidades endógenas del pueblo africano en áreas como educación e igualdad de género.

La deuda pública en África Subsahariana ha escalado del 30% del PIB en 2013 a casi el 60% en 2022. Países como Zambia y Ghana se encuentran en situación de sobreendeudamiento, destinando más del 50% de sus ingresos públicos solo al servicio de la deuda, lo que imposibilita la inversión en salud o educación.

Motores de prosperidad

La Fundación Alternativas propone tres claves para transformar la deuda en "motor de prosperidad": destinar préstamos a proyectos con un rendimiento económico o social identificable, como energías renovables, agricultura resiliente, capital humano y digitalización; garantizar transparencia y disciplina presupuestaria y crear bonos regionales y proyectos transfronterizos para compartir riesgos entre países y reducir costes.

A pesar de la crisis, África posee las llaves de la transición energética global. El continente alberga el 30% de las reservas mundiales de minerales críticos, incluyendo el 70% del cobalto y el 8% del uranio mundial. Sin embargo, se vive una "distopía increíble": mientras el uranio de Níger ilumina Europa, el 83% de los nigerinos no tiene acceso a la electricidad.

El sector privado africano, que genera el 90% del empleo, clama por una industrialización local para que el valor añadido de productos como el cacao o la bauxita no se quede íntegramente en Suiza o China.

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Por tanto. el informe destaca que África es "la mayor oportunidad de prosperidad para el siglo XXI", citando al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y recuerda que es un continente muy joven y el único con crecimiento demográfico, que cuenta con inmensos recursos naturales y que la Agenda 2063 de la Unión Africana busca un 7% de crecimiento anual del PIB y duplicarlo para 2040.