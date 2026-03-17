La canaria Marina García Méndez logra el bronce en la Olimpiada Matemática Española y hace historia para las islas
La estudiante de 2.º de Bachillerato del IES Viera y Clavijo se convierte en la primera canaria en obtener una medalla en esta competición nacional
El talento matemático de Canarias acaba de escribir una página histórica. Marina García Méndez, estudiante de 2.º de Bachillerato en el IES Viera y Clavijo, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna, ha conseguido la medalla de bronce en la LXII Olimpiada Matemática Española, una de las competiciones académicas más prestigiosas y exigentes del país.
El logro tiene además un valor simbólico especial: Marina se ha convertido en la primera estudiante de Canarias que consigue una medalla en esta competición nacional, que reúne cada año a los jóvenes con mayor talento matemático de toda España.
Su participación culminó en la fase final celebrada en Madrid, donde acudió como representante del archipiélago tras haberse proclamado ganadora de la fase regional, disputada el pasado 16 de enero.
Este resultado no solo reconoce su esfuerzo individual, sino que también refleja el crecimiento del talento científico y matemático en Canarias, impulsado en los últimos años por programas educativos específicos, actividades de enriquecimiento académico y proyectos de apoyo al alumnado con altas capacidades.
Una competición de máximo nivel con más de seis décadas de historia
La Olimpiada Matemática Española es una de las competiciones académicas más veteranas del país. Con más de sesenta años de trayectoria, reúne cada año a estudiantes de bachillerato que destacan por su capacidad de razonamiento, resolución de problemas y creatividad matemática.
El proceso de selección es exigente y se desarrolla en varias fases. Primero se celebran las competiciones regionales, en las que participan cientos de estudiantes de todo el país. Los mejores clasificados acceden posteriormente a la fase nacional, donde se enfrentan a pruebas especialmente complejas diseñadas para evaluar su capacidad de análisis y pensamiento lógico.
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