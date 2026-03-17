La borrasca Theresa llega este miércoles a Canarias: la Aemet avisa de lluvias y rachas muy fuertes de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias lluvias, localmente fuertes en La Palma y Tenerife por la mañana y en forma de chubascos en las islas más orientales, temperaturas estables o en ligero descenso y avisos de nivel amarillo por rachas muy fuertes del noroeste en cumbres y vertientes expuestas de las islas montañosas, por la llegada de la borrasca Therese.

Se prevé que los cielos estén nubosos o muy nubosos, con lluvias especialmente en el norte de las islas occidentales. En las islas más orientales habrá intervalos nubosos que tenderán a nuboso a partir del mediodía, cuando se esperan lluvias que podrían presentarse en forma de chubascos.

Las temperaturas registrarán pocos cambios en la provincia oriental y un ligero descenso en la occidental.

El viento será de componente oeste arreciando y girando a noroeste en las islas occidentales por la tarde, cuando serán probables rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas. No se descartan, del suroeste, en Lanzarote y en Fuerteventura.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viendo del oeste o suroeste de fuerza entre 4 y 6, marejada aumentando a fuerte marejada al final del día, y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentado a dos metros, además de aguaceros, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este miércoles:

LANZAROTE

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso a partir del mediodía, cuando se prevén lluvias que podrán ser en forma de chubascos. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en el norte. Viento del suroeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 20

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso a partir del mediodía, cuando se prevén lluvias que podrán ser en forma de chubascos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

Poco nuboso con cielos nubosos en vertientes sur y oeste y tendiendo a nuboso o muy nuboso en general durante la mañana. Se esperan lluvias en el suroeste durante la primera mitad del día, generalizándose aunque de forma más dispersa al resto de zonas a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en el noreste. Viento de componente oeste con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes en vertientes sur y noroeste por la tarde, así como en cumbres expuestas y en medianías a sotavento.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

TENERIFE

Cielos nubosos con lluvias en especial en el norte, pudiendo ser localmente fuertes durante la mañana. Las precipitaciones serán menos probables en el sur. Temperaturas con pocos cambios en el este y en ligero descenso en el resto de zonas, con heladas débiles localmente en cumbres centrales. Viento del oeste arreciando y girando a noroeste a partir del mediodía, cuando serán probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente sur y en el extremo noreste; en cumbres centrales, viento del noroeste fuerte con rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Cielos nubosos a muy nubosos con lluvias, más significativas en el norte durante la primera mitad del día y tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del oeste arreciando y girando a noroeste durante la mañana, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres expuestas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Cielos nubosos a muy nubosos con lluvias, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes en la mitad norte a primeras horas. Temperaturas en ligero descenso en general, pudiendo darse heladas débiles en zonas altas. Viento del oeste arreciando y girando a noroeste desde primeras horas, siendo probables rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, en el extremo sur y en medianías a sotavento.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 19

EL HIERRO

Cielos nubosos a muy nubosos con lluvias, más significativas durante la primera mitad del día y tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del oeste arreciando y girando a noroeste durante la mañana, con probables rachas ocasionales muy fuertes en el extremo noreste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 10 14