El Día del Padre divide España: las comunidades que tienen puente y el aviso para Canarias

El calendario laboral de 2026 ofrece un respiro este mes de marzo, aunque no para todos los trabajadores por igual. Mientras media España mira ya de reojo a la Semana Santa, cinco comunidades autónomas y una ciudad autónoma se preparan para disfrutar del primer gran puente del año con motivo del Día del Padre. Sin embargo, la situación en el Archipiélago es distinta.

¿Es festivo el 19 de marzo en Canarias?

A pesar de la tradición del Día de San José, el 19 de marzo no figura como jornada no laborable en el calendario laboral de Canarias para este año. Los trabajadores de las Islas deberán esperar un poco más para disfrutar de un descanso oficial, que llegará de forma generalizada con la celebración de la Semana Santa en abril.

No obstante, en otras regiones del país la situación invita a las maletas. El 19 de marzo será festivo oficial en:

Comunidad Valenciana

Región de Murcia

Navarra

Galicia

País Vasco

Al caer en jueves, se abre la posibilidad de un puente de cuatro días para quienes puedan solicitar libre el viernes 20 de marzo.

El "superpuente" de cuatro días en Melilla

El caso más llamativo este año se vive en Melilla. La ciudad autónoma tendrá un puente garantizado sin necesidad de pedir días adicionales. Al festivo de San José del jueves se le suma el viernes 20 de marzo, declarado no laborable por la festividad del Eid Fitr, que conmemora el fin del Ramadán. Esto permitirá a los melillenses enlazar cuatro días seguidos de descanso.

El curioso origen: una profesora de Madrid y las quejas de los padres

Aunque hoy el Día del Padre está estrechamente ligado al consumo y las compras de última hora, su origen en España fue estrictamente escolar. Corría el año 1948 cuando Manuela Vicente Ferrero, maestra en el colegio Santo Ángel de Madrid, decidió organizar una fiesta para los padres de sus alumnas.

La iniciativa surgió tras las quejas de algunos progenitores que, con envidia sana, reclamaban un día de homenaje similar al que ya tenían las madres. La maestra eligió el 19 de marzo por la figura de San José, a quien consideraba el "modelo de padre sacrificado y trabajador". Lo que empezó como un festival escolar con entrega de regalos manuales acabó saltando a las páginas de El Magisterio Español y, más tarde, cobró su dimensión comercial de la mano de Galerías Preciados y El Corte Inglés en los años 50.

Próximos festivos en Canarias: ¿cuándo hay puente?

Si te has quedado con ganas de descanso en las Islas, toma nota de las fechas clave que sí aparecen en el boletín oficial para toda Canarias tras el paso de los carnavales:

Viernes Santo (Abril)

(Abril) 1 de mayo : Fiesta del Trabajo (viernes, lo que garantiza un puente de tres días).

: Fiesta del Trabajo (viernes, lo que garantiza un puente de tres días). 30 de mayo : Día de Canarias (sábado).

: Día de Canarias (sábado). 15 de agosto : Asunción de la Virgen.

: Asunción de la Virgen. 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

2 de noviembre (Lunes siguiente al día de Todos Los Santos)

6 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad)

Además, cada municipio elige dos festivos locales que se suman a los estatales y autonómicos y cada isla añade un festivo insular en días diferentes.