Canarias, en el 'top 4' de desapariciones en España: el alarmante dato de casos en las Islas

Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025 con un total de 3.304 casos -2.238 en la provincia de Las Palmas-, solo por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333), según el informe anual de personas desaparecidas del Ministerio del Interior hecho público este martes.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 25.086 denuncias de desapariciones en España en 2025, un 5% menos que un año antes, y se esclarecieron el 90,7% de los casos.

La mayor incidencia corresponde a menores de entre 13 y 17 años, donde se ubican tres de cada cinco denuncias registradas en el último año.

Descenso de denuncias

El total de denuncias correspondió a 16.024 personas, lo que supone un descenso del 1,1% respecto al año anterior, y más del 54% se resolvieron en los primeros tres días, de acuerdo a los datos del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), presentados este martes por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

La 'número dos' del Ministerio del Interior se ha dirigido a los familiares para reconocer el "insoportable" dolor que suponen las desapariciones de larga duración, refiriéndose al caso de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) y a la que se buscaba desde mayo de 2017.

La reciente localización de sus restos óseos y la detención de dos personas acusados de matar a Francisca y ocultar su cadáver es para la secretaria de Estado de Seguridad la constatación de que la Guardia Civil y el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen siempre una "búsqueda sostenida y constante en el tiempo".

Tres denuncias por persona

Los agentes registraron 11.461 casos asociados a ciudadanos con un único episodio de desaparición y el resto a reincidentes, con una media de tres denuncias por persona, un índice de repetición que se eleva entre los adolescentes.

El grupo de edad con mayor incidencia en el año 2025 corresponde a menores de entre 13 y 17 años, donde se ubican el 59,1% del total de denuncias registradas en el período anual, mientras que el 4,7% de estas denuncias corresponde a personas de 65 años y mayores.

Del total de denuncias registradas durante el año 2025, se han catalogado como conscientes (voluntarias), involuntarias o delictivas (forzosas) únicamente 8.477 denuncias, según el informe consultado por Europa Press.

El grupo de edad con mayor incidencia en el año 2025 corresponde a menores de entre 13 y 17 años, donde se ubican el 59,1% del total de denuncias registradas en el período anual. También cabe destacar que el 4,7% de estas denuncias corresponde a personas de 65 años y mayores.

El perfil de las personas desaparecidas en 2025 es el de un varón (63%), mayor de edad (51,3%) y de nacionalidad española (62,4%). Entre las personas extranjeras, Marruecos es la primera nacionalidad con mayor número de desapariciones.

Madrid, la región con más casos

Madrid destaca como provincia con mayor porcentaje de desapariciones relacionadas con menores de edad, ya que el 70,4% de las denuncias registradas en esta provincia durante el 2025 corresponden a menores.

El total de denuncias contabilizadas desde que se dispone de registros asciende a 346.870, con una tasa de resolución del 95,7%. El número de denuncias activas es de 6.874, lo que supone un incremento del 2,3% sobre el número que constaba en 2024. Todas las denuncias activas están asociadas a un señalamiento policial por desaparición compartido con todos los países del espacio Schengen.