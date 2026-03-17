Borrasca Therese: Canarias entra en alerta por olas de 5 metros y vientos de más de 90 km/h

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros y viento en el Archipiélago ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas en los próximos días por la llegada de la borrasca Therese. Esta decisión se adopta en base a los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La alerta por fenómenos costeros entra en vigor a partir de las 15:00 horas del 18 de marzo de 2026 en toda la comunidad autónoma, mientras que la alerta por viento se activa desde las 06:00 horas del mismo día en varias islas.

Oleaje intenso con riesgo en todo el litoral

Uno de los principales riesgos previstos es el empeoramiento del estado del mar, con una mar combinada del noroeste de entre 4 y 5 metros de altura significativa. Este tipo de condiciones puede generar olas puntuales que dupliquen esa altura, lo que incrementa considerablemente el peligro en zonas costeras.

Además, el oleaje vendrá acompañado de viento del suroeste con fuerza 7 (entre 50 y 61 km/h) y un periodo largo de más de 12 segundos, lo que favorece la formación de olas más potentes y con mayor capacidad de impacto en la costa.

Durante el miércoles, el fenómeno afectará principalmente a:

El noroeste y norte de El Hierro

El oeste, norte y nordeste de La Palma

El oeste y norte de La Gomera y Tenerife

El norte y noroeste de Gran Canaria

Las zonas abiertas al oeste y norte de Fuerteventura y Lanzarote

Cambio de situación el jueves: más zonas afectadas

De cara al jueves 19, la situación podría complicarse aún más. Se espera un cambio en la dirección del oleaje, que ganará componente suroeste, lo que provocará que el impacto se extienda a zonas habitualmente protegidas, como áreas del sur y sureste de las islas.

Esto supone un riesgo añadido, ya que muchas de estas zonas no suelen estar expuestas a este tipo de condiciones, lo que puede generar situaciones imprevistas en paseos marítimos, puertos y playas.

Viento fuerte en cinco islas y prealerta en las orientales

En paralelo, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por viento (desde las 6.00 horas del 18 de marzo) en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, la situación se mantiene en prealerta.

Durante el miércoles, se prevé viento de componente oeste moderado con intervalos fuertes, con rachas que podrán superar los 70 km/h. Sin embargo, será el jueves cuando se intensifique la situación, con un giro a componente suroeste y rachas que podrían alcanzar o superar los 90 km/h en zonas expuestas.

Zonas más afectadas por el viento

Las áreas con mayor incidencia serán las cumbres, medianías altas y zonas de aceleración del viento. Entre los puntos más destacados se encuentran:

En El Hierro , zonas altas de El Golfo y El Pinar

, zonas altas de El Golfo y El Pinar En La Palma , desde Puntagorda y Garafía hasta la Caldera de Taburiente, incluyendo Cumbre Vieja

, desde Puntagorda y Garafía hasta la Caldera de Taburiente, incluyendo Cumbre Vieja En La Gomera , áreas como Alojera, Chipude y Vallehermoso

, áreas como Alojera, Chipude y Vallehermoso En Tenerife , las cumbres del noroeste, el entorno del Teide y zonas como Anaga o Santa Cruz

, las cumbres del noroeste, el entorno del Teide y zonas como Anaga o Santa Cruz En Gran Canaria, la línea central de cumbres y medianías del nordeste

En las islas orientales, aunque la intensidad será menor, no se descartan rachas de hasta 70 km/h, especialmente desde la tarde del miércoles y con un nuevo repunte el jueves.

Recomendaciones ante el temporal

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución, especialmente en zonas costeras y áreas elevadas.

Se recomienda evitar acercarse al mar durante episodios de fuerte oleaje, asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento y limitar desplazamientos innecesarios.

Un episodio meteorológico con alta incertidumbre

Aunque las previsiones apuntan a un episodio intenso, las autoridades recuerdan que existe cierto grado de incertidumbre en la evolución de la situación, por lo que los avisos podrían modificarse en función de nuevos datos.

En cualquier caso, este episodio asociado a la borrasca Therese podría convertirse en uno de los temporales más significativos de la temporada en Canarias, tanto por su intensidad como por su duración, lo que obliga a mantener la vigilancia y la precaución en todo el archipiélago.