DIRECTO | La borrasca Therese golpea Canarias: última hora del temporal, lluvias, heladas y viento en las Islas

La borrasca Therese provocará un episodio de inestabilidad prolongado en Canarias, con una duración estimada de hasta cinco días consecutivos. Este fenómeno, actualmente en formación al norte del Archipiélago, mantiene un alto grado de incertidumbre en cuanto a su trayectoria final.

Según las previsiones, el sistema podría generar vientos muy fuertes, lluvias intensas, tormentas eléctricas, heladas, nevadas en zonas altas y fuerte oleaje, afectando potencialmente a todas las islas.