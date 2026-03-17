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DIRECTO | La borrasca Therese golpea Canarias: última hora del temporal, lluvias, heladas y viento en las Islas

El nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago tendrá una duración estimada de hasta cinco días consecutivos

Previsión del tiempo en Canarias (del 16 al 22 de marzo)

Previsión del tiempo en Canarias (del 16 al 22 de marzo)

Windy/FOTO: Meteored

Aránzazu Fernández

La borrasca Therese provocará un episodio de inestabilidad prolongado en Canarias, con una duración estimada de hasta cinco días consecutivos. Este fenómeno, actualmente en formación al norte del Archipiélago, mantiene un alto grado de incertidumbre en cuanto a su trayectoria final.

Según las previsiones, el sistema podría generar vientos muy fuertes, lluvias intensas, tormentas eléctricas, heladas, nevadas en zonas altas y fuerte oleaje, afectando potencialmente a todas las islas.

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