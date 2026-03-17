Fabio, Ruyman, Iban o Soraya: cuatro de los 3.304 desaparecidos en Canarias durante 2025

Fabio, Ruyman, Iban o Soraya son sólo cuatro de los nombres de una desafortunada lista que se cuenta por miles: Canarias sigue siendo de las comunidades nacionales con mayor número de casos de desapariciones. Durante 2025, el paradero de 3.304 personas fue declarado como desconocido, situándose por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).

La provincia de Las Palmas sigue siendo la que lidera el Archipiélago en esta estadística: 2.238 sucesos ocurrieron en las Islas Orientales, lo que se traduce en el 67,7% del total. La parte positiva tiene que ver con en el descenso de las cifras con respecto a 2024, año en el que las Islas ocupaban el primer puesto del ranking nacional con 4.502 casos.

Estos datos se recogen en el informe anual de personas desaparecidas del Ministerio del Interior, presentados este martes por Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, en el Centro Nacional de Desaparecidos. Según este escrito, las autoridades españolas investigaron un total de 25.086 denuncias durante 2025 —un 5% menos que el año anterior— resolviéndose más del 90% de los casos. Esta cifra corresponde a 16.024 personas, lo que resulta en que, por cada ciudadano, se realizó una media de tres avisos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Menores

La mayor incidencia sigue correspondiendo a los menores, concretamente, en el rango de edad entre los 13 y los 17 años: acumulan el 59,1% del total de denuncias recogidas. En el caso de las personas mayores de 65 años, el porcentaje corresponde al 4,7%. Según datos del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), el 54% de los avisos fueron resueltos en los primeros tres días.

Los menores extranjeros ausentados de los centros de acogida ha sido una de las cuestiones más recurrentes durante 2025. Los jóvenes son categorizados como tal cuando han pasado doce meses desde el aviso de su desaparición, o cuando han cumplido la mayoría de edad sin haber sido localizadas. Si bien en estos casos la investigación sigue su curso y no dejan de ser buscados, el Gobierno de la autonomía deja de tener su tutela.

En esta materia, el informe recoge que Las Palmas es la segunda provincia con un mayor número de casos con 863, muy por detrás de Cádiz, que suma casi el 50% del total con 3.726. A nivel de comunidades, el podio lo conforman Andalucía, con 5.837 sucesos; Canarias, con 942 y Murcia, con 504.

Fugas voluntarias

Estos datos se recogen en un apartado independiente y, debido a ello, no se suman a la cifra total de personas en paradero desconocido. Esto se suma a los casos de fugas voluntarias, que los centros están obligados a denunciar a pesar de que un amplio porcentaje se trata de escapadas temporales que suelen resolverse con la vuelta del menor.

Durante una jornada de formación a los profesionales de estos centros, celebrada en enero, se puso el foco en la duración media de este tipo de acontecimientos: el 72% de los casos registrados en 2024 tuvo una duración máxima de una semana.

De este porcentaje, en más de la mitad de las ocasiones la fuga se resolvió en un plazo de tres días, correspondiendo con el fin de semana. A pesar de ser conscientes de esta realidad, los centros están obligados a activar de forma inmediata el protocolo establecido, dando parte a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Un ejemplo de estos casos tuvo lugar hace menos de tres meses, cuando un menor inmigrante fugado de su lugar de acogida fue interceptado por la Policía Portuaria del Puerto de La Luz al intentar salir de Gran Canaria sin documentación.

Nacionalidades

Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias, explicó durante la misma jornada que en 2024 contaron, además, con «en torno a unas 300 denuncias de migrantes que se han recepcionado como menores», aunque sospechan «que no lo son y que, en distintos momentos del proceso de determinación de la edad, proceden a desaparecer del centro».

El Archipiélago registró durante 2024 un total de 785 casos de menores ausentados de estos centros de protección. Casi el 60% de las desapariciones correspondía a jóvenes de nacionalidad marroquí, misma procedencia que la líder nacional durante el 2025.

Esta situación ha tenido una especial relevancia en el informe de este año. El escrito reza que se trata de «una prioridad desde la publicación del Primer Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas» y que se han mantenido reuniones para identificar una visión de la situación de los jóvenes de estos centros con representantes de la Dirección General de Protección a la Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, uno de los territorios con mayor índice de incidencia.

Familias en vilo

Ruyman S.C., un hombre de 43 años, desapareció el 23 de julio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Francisco de Borja M.O., de 52 años, también fue visto por última vez en la capital el 28 de septiembre.

Soraya B.N., de 42, está en paradero desconocido desde el 15 de febrero, ubicando su último rastro en la localidad de Garafía, en La Palma. Osman A.F., de 35 años, cumple un año y cinco días sin noticias sobre su situación. La localidad de El Pinar, en El Hierro, es la última población en la que se le vio.

El lunes cumplió un año la desaparición de Fabio Vargas, de 60 años, también en Las Palmas de Gran Canaria. Telde fue el último lugar conocido por el que pasó Iban Jose P.A., de 42 años.

Todos estos no son simples ejemplos: son personas, cada una con sus familias, que todavía siguen en vilo esperando una señal que pueda calmar una angustia que, a pesar del paso del tiempo, nunca desaparece. El descenso en las cifras es algo positivo, pero la sociedad no debe olvidar a aquellos que son mucho más que un simple número.