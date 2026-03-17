Multa de 100 euros por no llevar este distintivo obligatorio para determinados conductores: la Guardia Civil vigila la luna trasera de los vehículos canarios

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a la Guardia Civil se encargan de hacer cumplir la normativa establecida y, para ello, vigilan a los conductores canarios y del resto del país con el objetivo de que cumplan con las normas de tráfico.

La señal V-13, más conocida como la `L´ de conductor novel se trata de un distintivo que deben llevar los usuarios que se acaban de sacra el carné de conducir. "La V-13 (conductor novel) y la V-15 (conductor con discapacidad) nos dan datos sobre las personas que conducen, sometidas a determinadas condiciones. Ambas informan de que pueden realizar una conducción particular", explica la DGT.

Obligatoria durante el primer año

Los conductores que obtiene el permiso de conducir deben llevar la `L´ durante su primer año al volante. Este distintivo debe colocarse en la parte superior izquierda de la luna trasera para advertir al resto de usuarios que circulan por la vía que el vehículo esta dirigido por una experiencia con menos experiencia al volante.

Los conductores novatos deben llevar la señal "L" / La Provincia

Sanciones

No llevar colocado el distintivo V-13 puede acarrear una sanción económica de 100 euros, pero sin pérdida de puntos. Sin embargo, los conductores noveles no son los únicos que pueden recibir sanciones, ya que si ha pasado más de un año desde la obtención de carnet de conducir y se continúa circulando con esta señal también esta sancionado con el mismo importe.

Además, en vehículos compartidos entre familiares es importante acordarse de retirar o colocar la señal dependiendo de quién conduzca.

Normativa más estricta para los noveles

Los conductores que acaban de obtener la licencia cuenta con 8 puntos en el carné, frente a los 12 habituales. Si los hábitos al volante son buenos y no cometen infracciones al volante, pueden ir recuperando puntos progresivamente hasta alcanzar el máximo de 15 puntos.

Además, durante los dos primeros años tienen un límite de alcoholemia más estricto de 0,15 mg/l en aire espirado, frente a los 0,25 mg/l para los conductores con más años al volante.

Tráfico recuerda que cumplir con esta norma es fundamental no solo para evitar sanciones económicas, sino para garantizar la seguridad vial y que los conductores conozcan quien conduce el vehículo y extremen la precaución. Además, recuerdan que distintivo debe estar bien colocado y solo llevarlo cuando el conductor novel utilice el vehículo.