Lluvias, calima y bajada de temperaturas hoy martes en Canarias

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología indica lluvias débiles, ligera calima en altura y temperaturas con tendencia a descender ligeramente. Las precipitaciones se darán sobre todo en vertientes oeste, nordeste y zonas de cumbre, con chubascos por la tarde en La Palma.

La calima irá desapareciendo de oeste a este durante el día. Predominarán los intervalos nubosos, más compactos por la tarde.

El viento será de componente oeste, flojo al inicio y aumentando a moderado, con rachas fuertes en cumbres y vertientes expuestas durante la tarde.

En el mar: marejadilla o marejada con mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 m.

Previsión por islas

Lanzarote: Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, sin descartarse algún chubasco entre el mediodía y primeras horas de la tarde en la vertiente este. Calima ligera en altura hasta la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente norte, modulado por las brisas, girando a oeste y posteriormente a suroeste, aumentando a moderado al final del día. Temperaturas: Arrecife, 16ºC de mínima y 23ºC de máxima.

Fuerteventura: Intervalos nubosos con escasa probabilidad de lluvias débiles y dispersas, con posibilidad de algún chubasco entre el mediodía y primeras horas de la tarde en la vertiente este. Calima ligera en altura hasta la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con mínimas en ligero descenso. Viento flojo del norte, modulado por las brisas, girando a oeste y luego a suroeste, aumentando a moderado al final de la jornada. Temperaturas: Puerto del Rosario, 15ºC de mínima y 22ºC de máxima.

Gran Canaria: Predominio de intervalos nubosos, que serán más compactos por la tarde en el sur y oeste, donde se esperan precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas. En el este se desarrollará nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco aislado. Calima ligera en altura hasta el mediodía, especialmente en cumbres. Temperaturas con pocos cambios en costas y descensos ligeros en zonas de interior, más notables en las máximas del oeste y sur y en las mínimas de cumbres. En el sureste se prevé un ascenso de las máximas. Viento flojo con predominio de brisas, girando y aumentando a componente oeste desde la mañana, con posibles rachas localmente muy fuertes en la vertiente sureste por la tarde. Temperaturas: Las Palmas de Gran Canaria, 16ºC de mínima y 21ºC de máxima.

Tenerife: Intervalos nubosos, más compactos por la tarde en el oeste, donde se prevén precipitaciones débiles y dispersas. En el sureste y nordeste se desarrollará nubosidad de evolución que podría dejar algún chubasco. Calima ligera en altura hasta el mediodía, principalmente en cumbres. Temperaturas con pocos cambios en costas y descensos ligeros en zonas interiores, siendo moderados en las máximas del Teide. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales. Viento flojo con predominio de brisas, girando y aumentando a componente oeste desde la mañana, con posibles rachas fuertes en la vertiente sur y en la costa norte por la tarde. En altas cumbres soplará viento moderado del oeste con intervalos de fuerte a últimas horas. Temperaturas: Santa Cruz de Tenerife, 17ºC de mínima y 21ºC de máxima.

La Gomera: Intervalos nubosos, más compactos por la tarde en el oeste, con probables precipitaciones débiles y dispersas. Calima ligera en altura hasta el mediodía, sobre todo en cumbres. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso en la vertiente oeste, que puede ser localmente moderado en zonas de interior. Viento de componente oeste, flojo de madrugada y aumentando a moderado por la mañana, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sur y noroeste durante la tarde. Temperaturas: San Sebastián de La Gomera, 16ºC de mínima y 21ºC de máxima.

La Palma: Cielos nubosos en cumbres y vertiente oeste, con intervalos nubosos en la vertiente este. Se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas, principalmente en cumbres y en la vertiente oeste, que podrán presentarse en forma de chubasco por la tarde. Calima ligera en altura durante la madrugada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso en la vertiente oeste, que podría ser moderado en zonas de interior. Viento de componente oeste, flojo de madrugada y aumentando a moderado por la mañana, con intervalos de fuerte desde últimas horas de la mañana en el extremo sur, vertiente noroeste y zona de El Paso, donde no se descartan rachas muy fuertes por la tarde. Temperaturas: Santa Cruz de La Palma, 16ºC de mínima y 20ºC de máxima.

El Hierro: Intervalos nubosos, más compactos por la tarde en el oeste, con probables precipitaciones débiles y dispersas. Calima ligera en altura durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos locales. Viento de componente oeste, flojo de madrugada y aumentando a moderado por la mañana, con intervalos de fuerte en la cumbre, punta sur y especialmente en el nordeste. Temperaturas: Valverde, 11ºC de mínima y 14ºC de máxima.