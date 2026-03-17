MacroCarbon obtiene el EmprendeXXI en Canarias por su apuesta por combustibles sostenibles

La start-up MacroCarbon ha sido galardonada en los Premios EmprendeXXI como la empresa innovadora con mayor potencial e impacto en Canarias. La firma se dedica al cultivo de macroalgas flotantes en mar abierto para producir combustibles sostenibles y materiales avanzados a escala global, contribuyendo a la desfosilización del transporte aéreo. Su proyecto ha resultado seleccionado entre las 29 candidaturas que se han presentado en la última edición de los galardones en Canarias.

Estos galardones, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y el Ministerio de Industria y Turismo a través de Enisa, celebran este año su 19ª edición. La entrega territorial de estos galardones en las Islas cuenta con el apoyo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi).

Los Premios EmprendeXXI se han consolidado como un referente clave para el ecosistema emprendedor tanto a nivel nacional como autonómico. En la entrega de galardones en las Islas han estado presentes profesionales de la Dirección Territorial de CaixaBank, Enisa, Gobierno de Canarias y ACIISI, entre otros. El jurado encargado de seleccionar a la empresa ganadora ha estado compuesto por nombres relevantes del ecosistema regional de emprendimiento. Además, ha contado con la presencia de Sebastián Feimblatt, Luis Linares y Néstor Santiago, ganadores de anteriores ediciones, que han podido valorar a sus predecesores y hablar de su experiencia dentro de esta iniciativa.

Reconocimiento a la innovación

Gracias a esta distinción, MacroCarbon ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Además, la compañía tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye diversas formaciones y conexiones con partners internacionales durante varios días en Berlín, en colaboración con ESADE. MacroCarbon también tendrá la oportunidad de participar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas durante las cuales podrá mantener contacto con el ecosistema inversor y empresas interesadas en colaborar con el emprendimiento.

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En paralelo, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que ha logrado erigirse como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI. Se trata de una iniciativa que combina una comunidad virtual y encuentros presenciales, que favorece los vínculos y crea sinergias entre las personas premiadas y el ecosistema emprendedor y de la innovación.