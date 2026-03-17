Los médicos de Canarias esperan por una llamada de la ministra para negociar y desconvocar la huelga

Segundo día de la huelga nacional de médicos en Canarias, en contra del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y otros sindicatos para modificar el marco laboral del personal sanitario. El ya famoso Estatuto Marco. Y los facultativos se encuentran a la espera de que la ministra, Mónica García, descuelgue el teléfono y establezca una fecha para sentarse a negociar. De darse ese escenario, una simple llamada, según ellos, podría poner fin a las protestas que llevan meses desarrollándose por todos los rincones de España.

"Esperamos que hoy mismo nos llame el Ministerio de Sanidad o el presidente del Gobierno para dialogar y negociar, con lo que suspenderíamos inmediatamente las huelgas que tenemos convocadas", señaló esta mañana el Secretario General de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en Canarias, Levy Cabrera, durante la segunda jornada de esta semana de protestas en Canarias.

Acuerdo con Sanidad

Sanidad anunció hace poco más de una semana que había llegado a un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica para mantener el diálogo y evitar la huelga. Sin embargo, este órgano —formado por la Organización Médica Colegial (OMC), el sindicato CESM, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)— no es el encargado de llamar a huelga, según Cabrera.

En esta misma línea, acusó a García de ser "un poco ruin" por convocar al Foro y no al Comité de Huelga, que sí es el órgano competente para las convocatorias de las protestas. "Estamos esperando a que se deje de juegos raros y que nos convoque para dialogar y llegar a una negociación con la que podremos suspender la huelga", agregó.

Norma propia

Por otro lado, Cabrera anunció que la ministra sí les ha pedido, primero, suspender la huelga para luego negociar. Pero sin una fecha fijada, por lo que siguen manteniendo sus reivindicaciones. Su principal petición es la creación de un Estatuto Marco propio. Y es que los facultativos llevan más de un año reclamando una norma que reconozca las particularidades de su formación, responsabilidad y condiciones de trabajo.

Aunque Cabrera reveló en la segunda jornada de huelga, que tuvo lugar el pasado mes de febrero, que podrían prescindir de ese precepto si el resto de sus reivindicaciones quedaran recogidas en el anteproyecto que la ministra ya pactó con los sindicatos de las otras categorías profesionales.

Categorización profesional

Una de estas peticiones es la categorización profesional acorde a la formación. Es decir, establecer la diferenciación entre lo que antes eran diplomados y licenciados para reconocer a las personas que cursan grados con más de 300 créditos.

En este contexto, Sanidad anunció hoy la apertura del proceso para actualizar la regulación de las profesiones sanitarias. La iniciativa normativa permitirá analizar la actualización de la clasificación de las profesiones sanitarias y su correspondencia con los niveles de cualificación vigentes, así como revisar determinados aspectos relativos a las funciones profesionales y a su organización.

Otras reivindicaciones

Entre las principales reivindicaciones de los facultativos destaca la regularización de la jornada laboral y de guardias —para que se retribuyan por encima de la hora ordinaria y computen para la jubilación— y una convocatoria anual de un proceso selectivo y por méritos para fidelizar a los especialistas.

El sindicato también reclama la regularización de las guardias localizadas, la movilidad forzosa por necesidades del servicio y las listas de incidencia obligatoria para los especialistas.

Mejoras en Canarias

Paralelamente, y en concreto para la comunidad autónoma de Canarias, Cabrera se ha reunido con el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, para mejorar las condiciones de este organismo. "Estamos negociando una serie de propuestas para la creación de un nuevo hospital en Hoya Fría y que los hospitales del Norte y Sur de la Isla comiencen a funcionar como tal", indicó.

Desde hace tres años, los facultativos de las Islas exigen equiparar la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades de España para todas las categorías del Servicio Canario de la Salud (SCS), contar con traslados abiertos y permanentes desde enero de 2026 y mejorar la retribución salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas.

Seguimiento

El CESM cifró el seguimiento de esta tercera jornada de huelga en un 54%. Una cifra muy superior a la proporcionada por la Consejería de Sanidad, que sostuvo que solo el 12,35% de la plantilla –tanto de Atención Primaria como Hospitalaria– secundó el paro.

Según la Consejería, a la huelga fueron convocados unos 7.402 efectivos, pero esa convocatoria afectó únicamente a 4.915. Y de esos, solo 607 la secundaron. También señalaron que durante la jornada hubo 1.269 efectivos en servicios mínimos y que la jornada transcurrió sin incidencias destacables.

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Las movilizaciones en todos los centros sanitarios de las Islas, tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria, continuarán a lo largo de la semana. Además, y hasta junio, cada mes se reanudará la huelga indefinida durante una semana: del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.