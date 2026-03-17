El ministro Carlos Cuerpo garantiza una "especial atención" a Canarias por su lejanía

Sin entrar en detalles, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se comprometió ayer a que el Gobierno de Pedro Sánchez preste "especial atención" a Canarias a la hora de articular medidas para paliar el impacto que la guerra de Irán ya provoca en el bolsillo de los españoles.

Se sometía Cuerpo a una sesión de control en el Senado y allí el nacionalista canario Pedro Sanginés -junto al vaso Luis Jesús Uribe-Etxebarria- le preguntó sobre las iniciativas que se adoptarán. Será tras el Consejo de Ministros del viernes cuando se conozcan, pero el integrante del Gobierno de Pedro Sánchez sí avanzó que la condición ultraperiférica del Archipiélago estará recogida en ellas.

Sanginés explicó las especiales dificultades que afrontan las Islas por su dependencia de un combustible -transporte aéreo y marítimo- que ayer volvió a situarse por encima de los cien dólares por barril.

Chinea y la Agenda Canaria

Por su parte, el senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, reclamó la aprobación urgente del decreto-ley para la ejecución de la Agenda Canaria, el acuerdo cerrado por CC con el PSOE para garantizar la presidencia de Sánchez. Chinea pidió celeridad para, precisamente, "evitar que las Islas queden desprotegidas" ante la escalada del precio del crudo.

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El destinatario de esta demanda fue en esta ocasión el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien el senador gomero advirtió de que la falta de cuentas estatales no puede convertirse en excusa a la hora de cumplir los compromisos. Torres le aseguró que la Agenda Canaria ser cumplirá y que esta poco tiene que ver con un decreto Clavijo que nadie ha negociado.