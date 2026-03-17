Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere hombre apuñalado en LPGCTaxi Gran CanariaBorrasca Therese'Caso Valka'Carnaval MaspalomasViviendas JinámarUD Las PalmasGranca Live Fest 2026
instagramlinkedin

El ministro Carlos Cuerpo garantiza una "especial atención" a Canarias por su lejanía

El gomero Fabián Chinea exige a Ángel Víctor Torres el cumplimiento de la Agenda Canaria aunque no haya presupuesto

Carlos Cuerpo, este martes en el Senado.

Carlos Cuerpo, este martes en el Senado. / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Sin entrar en detalles, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se comprometió ayer a que el Gobierno de Pedro Sánchez preste "especial atención" a Canarias a la hora de articular medidas para paliar el impacto que la guerra de Irán ya provoca en el bolsillo de los españoles.

Se sometía Cuerpo a una sesión de control en el Senado y allí el nacionalista canario Pedro Sanginés -junto al vaso Luis Jesús Uribe-Etxebarria- le preguntó sobre las iniciativas que se adoptarán. Será tras el Consejo de Ministros del viernes cuando se conozcan, pero el integrante del Gobierno de Pedro Sánchez sí avanzó que la condición ultraperiférica del Archipiélago estará recogida en ellas.

Sanginés explicó las especiales dificultades que afrontan las Islas por su dependencia de un combustible -transporte aéreo y marítimo- que ayer volvió a situarse por encima de los cien dólares por barril.

Chinea y la Agenda Canaria

Por su parte, el senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, reclamó la aprobación urgente del decreto-ley para la ejecución de la Agenda Canaria, el acuerdo cerrado por CC con el PSOE para garantizar la presidencia de Sánchez. Chinea pidió celeridad para, precisamente, "evitar que las Islas queden desprotegidas" ante la escalada del precio del crudo.

Noticias relacionadas

El destinatario de esta demanda fue en esta ocasión el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien el senador gomero advirtió de que la falta de cuentas estatales no puede convertirse en excusa a la hora de cumplir los compromisos. Torres le aseguró que la Agenda Canaria ser cumplirá y que esta poco tiene que ver con un decreto Clavijo que nadie ha negociado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
  2. La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
  3. ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
  4. La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
  5. Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
  6. Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
  7. Adiós frío, hola calima: la AEMET ya indica un cambio radical en Canarias
  8. DIRECTO | La borrasca Therese golpea Canarias: última hora del temporal, lluvias, heladas y viento en las Islas

Taz Skylar, el canario que conquistó ‘One Piece’: “Era muy importante mantener mi acento”

Taz Skylar, el canario que conquistó ‘One Piece’: “Era muy importante mantener mi acento”

Los médicos de Canarias esperan por una llamada de la ministra para negociar y desconvocar la huelga

Los médicos de Canarias esperan por una llamada de la ministra para negociar y desconvocar la huelga

Fabio, Ruyman, Iban o Soraya: cuatro de los 3.304 desaparecidos en Canarias durante 2025

Fabio, Ruyman, Iban o Soraya: cuatro de los 3.304 desaparecidos en Canarias durante 2025

El programa de ejercicio físico logra un 95% de adhesión en Canarias

El programa de ejercicio físico logra un 95% de adhesión en Canarias

El ministro Carlos Cuerpo garantiza una "especial atención" a Canarias por su lejanía

El ministro Carlos Cuerpo garantiza una "especial atención" a Canarias por su lejanía

La ministra de Igualdad pide que los agresores tengan un seguimiento muy particular al salir de prisión: "Hay más de 100.000 potenciales asesinos vigilados por VioGén"

La ministra de Igualdad pide que los agresores tengan un seguimiento muy particular al salir de prisión: "Hay más de 100.000 potenciales asesinos vigilados por VioGén"

Por cada euro que da España en ayudas, África devuelve cinco de deuda

Por cada euro que da España en ayudas, África devuelve cinco de deuda

El Gobierno de Canarias avisa: "La carestía del petróleo afectará a los costes de producción de agua desalada"

El Gobierno de Canarias avisa: "La carestía del petróleo afectará a los costes de producción de agua desalada"
Tracking Pixel Contents