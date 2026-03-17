Canarias, pionera en desalación, enfrenta el reto de la reutilización del agua y la falta de personal cualificado

Canarias parte de una situación privilegiada para afrontar el desafío que supone contar con recursos hídricos suficientes para abastecer a la población y a los sectores económicos, especialmente la agricultura. El Archipiélago ha sido y sigue siendo un laboratorio desde que hace más de 60 años se abriera en Lanzarote la primera desaladora de agua de mar de Europa, de aquí ha salido la tecnología puntera hacia otras latitudes y por eso, organismos e instituciones como el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) o las universidades canarias cuentan con departamentos, técnicos y especialistas dedicados a la investigación en el ámbito hidráulico. Ahora el reto no solo es la desalación, sino invertir e innovar más en la reutilización y regeneración de las aguas residuales, por ello una parte destacada de los fondos destinados a infraestructuras hidráulicas van destinados a ampliar y reforzar las infraestructuras de depuración y al saneamiento, con el fin de mejorar la distribución y evitar las pérdidas.

Los expertos que participaron en el Foro organizado por Prensa Ibérica con motivo del Día Mundial del Agua resaltaron la necesidad de actualizar la normativa para adaptarse a las exigencias de Europa y alertaron sobre la falta de personal cualificado en materia de agua, un campo en el que la innovación y la investigación son fundamentales y requiere de técnicos que escasean en las Islas. El director general de Aguas del Gobierno regional, José García Leal, indicó que los tres ejes sobre los que pivota la gestión hídrica son la digitalización del modelo, la actualización de la normativa y la ciberseguridad, un elemento esencial al ser las desaladoras infraestructuras críticas. Asimismo, indicó que Canarias se encuentra actualmente en una fase de transición que requiere de una mayor colaboración interadministrativa entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y el Gobierno central.

Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, valoró la colaboración entre el sector público y el sector privado en la gestión del agua en las Islas y abogó por acelerar e incrementar las inversiones con la entrada también del sector privado, con el fin de completar las demandas que requieren los recursos hídricos, entre ellas elevar la cota para la llegada del agua desalada a las partes más altas de las Islas o la depuración y reutilización. Santana hizo hincapié en las exigencias normativas y regulatorias de Europa, por lo que es necesaria la actualización de la legislación canaria, concretamente la Ley de Aguas de Canarias de los años 90.

Baltasar Peñate, jefe del área de Agua del ITC, subrayó que uno de los retos que afronta el sector es incrementar la aportación de las energías renovables en la producción de agua tanto desalada como depurada, si bien puntualizó que no es viable técnicamente que el 100% de la energía necesaria provenga de fuentes limpias, por lo que funcionaría como complemento a la energía fósil. Peñate advirtió sobre la falta de capital humano para buscar perfiles técnicos, por lo que recalcó la necesidad de invertir más en formación.

José Jaime Sadhwani, director de la cátedra del Agua de la ULPGC, destacó la labor investigadora que desde 2020 realiza el departamento en áreas como la economía circular para la gestión de los residuos que generan las desaladoras e hizo especial énfasis en las membranas, un elemento esencial en el que se investiga para que sean más eficaces en la producción con viento, oleaje y sol ante la próxima llegada de la energía eólica marina.