El programa de ejercicio físico logra un 95% de adhesión en Canarias

Las consejerías de Sanidad y de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias informan de que desde que el pasado mes de septiembre comenzasen a funcionar las primeras siete Unidades Activas de Ejercicio Físico -denominadas Unidades Activídate- en el Archipiélago, un total de 615 pacientes se han beneficiado de este proyecto en el que educadores físicodeportivos diseñan y supervisan programas adaptados a usuarios derivados desde los centros sanitarios de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Estos datos evidencian que la iniciativa ha logrado una tasa de adhesión de los pacientes del 95%. De esta forma, en menos de seis meses, Canarias ha convertido la prescripción de ejercicio físico en una herramienta sanitaria operativa, eficaz y visible, con resultados significativos en todas las islas, puesto que más de 600 personas han abandonado el sedentarismo. Para este sistema público, universal y gratuito se ha establecido como población diana inicial las personas sedentarias mayores de 55 años de Canarias, de tal manera que el Gobierno autonómico impulsa un nuevo modelo de prevención basado en la colaboración entre los sistemas sanitario y deportivo, en el uso de tecnología avanzada y en el compromiso institucional por mejorar la salud pública y el bienestar de toda la ciudadanía.

Con Activídate, Canarias se sitúa como la primera comunidad autónoma con un programa de ejercicio terapéutico con cobertura provincial e interinsular y refuerza el compromiso del Ejecutivo regional con el envejecimiento activo, la inclusión social, la iIgualdad territorial, el desarrollo rural y la agenda de cronicidad y dependencia.

Perfil de pacientes

En cuanto al perfil de las personas que se han adherido a Activídate, se corresponde, principalmente, con personas de más de 55 años de edad y con factores de riesgo cardiometabólico. Tras los primeros meses de desarrollo del pilotaje, estas personas han declarado una alta percepción de utilidad, mejoras en sus capacidades funcionales, tales como marchas más largas, mayor fuerza y autonomía, y han experimentado una reducción del aislamiento social gracias al desarrollo de actividades grupales y comunitarias.

Según este programa, los profesionales médicos de Medicina Familiar y Comunitaria prescriben ejercicio físico desde Atención Primaria mediante derivación a Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF) distribuidas en las siete islas.

Colaboración interinstitucional

Para el desarrollo de esta iniciativa, los ayuntamientos y cabildos insulares integrados en el sistema desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de este complejo sistema, cuyo objetivo consiste en la mejora general de la salud de la población. La cesión de espacios y personal, la coordinación con los centros de atención primaria, la transmisión de información a los vecinos o la puesta a disposición de los programas municipales e insulares de promoción deportiva de cada municipio a través de las instalaciones locales son algunos ejemplos de la importante colaboración que garantizará el éxito de Activídate.

Estas UAEF, que se ubican en espacios públicos dependientes de los municipios colaboradores, cuentan con los instrumentos y el material necesario para el diseño de los programas personalizados a cada persona usuaria. Asimismo, en cada centro presta servicio un responsable técnico, un educador o educadora físico deportivo que, junto con su título profesional, dispone de certificación oficial del curso impartido por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Canarias (COLEF Canarias) para la capacitación en la planificación segura y eficaz mediante ejercicio físico en personas sedentarias con riesgo de enfermedades crónicas y en el trabajo con los usuarios que en cada momento determine su derivación el Servicio Canario de Salud.

Desarrollo del pilotaje

El programa Activídate dio comienzo el 1 de septiembre de 2025 en siete zonas básicas de salud (ZBS) distribuidas por todo el Archipiélago. Desde entonces un total den la isla de Fuerteventura, se desarrolla en la ZBS de Gran Tarajal (Tuineje); en Gran Canaria se implementó en el municipio de Teror; en Lanzarote se ha seleccionado el municipio de Tinajo; en El Hierro, la intervención se centra en La Frontera, mientras que en La Gomera se puso en marcha en San Sebastián. Por su parte, la isla de La Palma participa con la ZBS de Villa de Mazo y Tenerife con el centro de salud de Añaza.

La capacitación del personal sanitario constituye un pilar fundamental para la consolidación de este programa. Desde el lanzamiento operativo de la iniciativa se ha formado un total de 903 profesionales de Atención Primaria, incluyendo médicos, enfermeras y fisioterapeutas, en competencias específicas relacionadas con prescripción segura de ejercicio físico, valoración funcional inicial, identificación de criterios de derivación y uso de los circuitos de derivación a la acción

Este volumen formativo ha permitido que los equipos asistenciales participen activamente en la implantación del modelo y que la prescripción de ejercicio comience a normalizarse como una intervención clínica más dentro de la cartera de actuaciones de Atención Primaria, garantizando continuidad, coherencia y sostenibilidad a largo plazo.

En lo que se refiere a la formación de los profesionales que atienden en las unidades Activídate, un total de 227 educadoras y educadores físico deportivos obtuvieron el certificado del curso oficial para formar parte de su personal, que se unen a los 200 que obtuvieron la certificación en 2023.

La formación, organizada a petición del Gobierno de Canarias por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Canarias (COLEF Canarias), y de carácter obligatorio, se ofreció gratuitamente y de manera virtual, solo a titulados y colegiados. El curso, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, no solo certifica como profesional acreditado/a en el Sistema de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico para la salud en Canarias, sino que también da acceso a la incorporación a la bolsa de empleo de las Unidades Activídate y capacita para trabajar, en coordinación con Atención Primaria, a través de la plataforma que se implantará.