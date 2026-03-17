Sanidad destina 319.300 euros a la adquisición de un microscopio quirúrgico oftalmológico para el Hospital Insular Materno Infantil

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha formalizado la adjudicación, por importe de 319.300 euros, del contrato de adquisición, instalación y mantenimiento en garantía de un microscopio quirúrgico oftalmológico de gama premium para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil.

El nuevo equipamiento de gama premium, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027, facilita cirugías específicas de catarata y técnicas de retina con OCT y 3D. Con este nuevo sistema, el SCS continúa reforzando su cartera de servicios incorporando equipos técnicos de última generación que mejoran las prestaciones sanitarias que se ofrecen a la ciudadanía.

El expediente de contratación, adjudicado a VI Medical Spain, S.L.U, se ha realizado mediante tramitación anticipada del gasto, procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con un plazo de ejecución de tres meses.

La instalación y puesta en funcionamiento se realizará de forma coordinada con los servicios de Oftalmología, de Electromedicina e Ingeniería Clínica y de Informática del centro hospitalario. Asimismo, la empresa adjudicataria asumirá los servicios de garantía, soporte técnico y mantenimiento.

Deberá igualmente desarrollar la formación al personal médico, técnico y de enfermería, que les proporcione la formación y el entrenamiento suficientes para el uso eficaz, eficiente y seguro de los equipos, con los contenidos adecuados a la función de cada uno de ellos.

Equipo para cirugías específicas

Los microscopios quirúrgicos se utilizan en cirugías específicas en las que el campo de trabajo tiene unas especificaciones que lo hace especialmente crítico, bien por las dimensiones del área sobre el que se actúa o por incidir sobre estructuras críticas que es preciso magnificar para mejorar la precisión (nervios, vasos sanguíneos, etc).

Los equipos más modernos están dotados de características que permiten al cirujano concentrarse más en la cirugía que en la manipulación del microscopio, con mejoras en las funciones de capacidad de enfoque accionado por motor y amplificación con zoom motorizado, o estando provistos de sistema de videograbación en 2D/3D, funciones para el posicionamiento del microscopio, entre otras acciones.

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De esta manera, los microscopios quirúrgicos oftalmológicos hacen posible que los cirujanos realicen procedimientos complejos en estructuras delicadas.