El sector del plátano insiste en que no hay ‘plan B’ al Posei para las regiones ultraperiféricas de la UE

Los productores de plátano insisten en que no existe una alternativa viable al programa Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para garantizar el futuro de la agricultura en las regiones ultraperiféricas (RUP). La posición del sector platanero de todas las RUP fue trasladada ayer por la asociación que representa a todos los trabajadores del sector en las Islas, Asprocan, durante la celebración en Santa Cruz de Tenerife del encuentro “Horizonte RUP”, liderado por el Gobierno de Canarias y que contó con la participación de los gobiernos nacionales de España, con la presencia del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, y los gobiernos de Francia y Portugal; representantes de las instituciones europeas, entre los que se encontraban el vicepresidente del Parlamento Europeo Younous Omarjee y los eurodiputados Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar; y representantes socioeconómicos de todas las Regiones Ultraperiféricas de la UE.

En ese contexto, Asprocan subrayó que el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 debe reforzar, y no debilitar, el sector primario de las Regiones Ultraperiféricas. Una solución que, para los productores canarios, pasa únicamente por garantizar dos cosas esenciales: un Posei plenamente autónomo y una ficha financiera claramente actualizada y suficiente.

La asociación recordó que el sector primario en Canarias es estratégico por su aportación económica y social, por el empleo que sostiene en numerosos municipios donde no hay alternativa, y por su papel en la capacidad de las Islas para producir alimentos y reducir su dependencia del exterior. Por ello, la organización defiende que establecer una ficha económica concreta para ayudas directas a productores de las RUP dentro de los planes nacionales en absoluto responde a la realidad de estos territorios y no constituye una solución válida para el futuro del sector primario y agroalimentario de las RUP.

“Nuestros problemas no son los de la Europa continental”, recuerda José Carlos Rendón, presidente de Asprocan. “La lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial, la reducida dimensión de las explotaciones, la difícil mecanización y la menor competitividad frente a producciones de terceros países configuran una realidad productiva singular que exige herramientas diseñadas específicamente para estos territorios. No obstante, si el diagnóstico y la programación se realizan a escala nacional, la ultraperiferia queda relegada por pura lógica de funcionamiento.

Nueva actualización de las ayudas

No es solo una cuestión económica, se requiere de flexibilidad y capacidad real de gestión adaptada a nuestras características, y compromiso garantizado de dotación financiera. Elementos que la experiencia y realidad demuestran que dentro de los planes nacionales son inviables y que el POSEI actual sí atiende”. La organización reitera que su reivindicación no responde a un trato de favor, sino a la necesidad de contar con una política eficaz y adaptada a la realidad ultraperiférica.

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En ese sentido, los productores plataneros reclaman mantener el Posei como instrumento autónomo y diferenciado, en todo caso fuera de los planes nacionales, y dotarlo de una financiación adecuada. Asprocan considera insostenible mantener inalterada la ficha de las ayudas económicas de la UE durante largos periodos y proyectarla sin actualización en un contexto de incremento de costes y exigencias para la producción, cuando en su caso, el sector del plátano no ve actualizada su ficha desde el año 2006 y la próxima renovación debe llegar hasta el 2034.