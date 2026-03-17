Taz Skylar, el canario que conquistó ‘One Piece’: “Era muy importante mantener mi acento”

Entre patadas imposibles, cocina de alta precisión y un carisma que atraviesa la pantalla, Taz Skylar se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la adaptación en acción real de One Piece. El actor interpreta a Sanji, el elegante cocinero de la tripulación de Luffy, uno de los personajes más queridos del universo creado por Eiichiro Oda.

Pero más allá de sus escenas de combate o su habilidad frente a los fogones, Skylar protagonizó una de las curiosidades más comentadas de la primera temporada de la serie de Netflix: decidió doblarse a sí mismo en la versión española manteniendo su acento canario.

La decisión despertó tanto aplausos como críticas entre los espectadores. Para muchos fue un gesto de autenticidad; para otros, una rareza dentro de un doblaje acostumbrado a un registro más neutro. Ahora, el actor ha explicado cómo vivió esa polémica y qué ha aprendido de la experiencia.

Un doblaje poco habitual en las series internacionales

El doblaje es una de las señas de identidad del consumo audiovisual en España. Normalmente, las producciones internacionales cuentan con actores especializados que ponen voz a los personajes en castellano.

Sin embargo, en el caso de Taz Skylar, el intérprete quiso implicarse directamente en ese proceso. La decisión tenía un componente personal importante: quería que su personaje mantuviera parte de su identidad lingüística.

En una entrevista concedida a Cinemanía, el actor explicó que nunca imaginó el alcance que tendría aquella elección. “No era consciente de que le iba a importar a tanta gente ni de que lo iba a ver en las noticias o en el periódico”, explicó el actor durante la conversación.

La repercusión fue mayor de lo esperado. El debate sobre el acento, la naturalidad del doblaje y el papel de los actores dentro de este proceso se extendió rápidamente entre los seguidores de la serie.

La importancia de defender el acento canario

Para Skylar, el acento no era un simple detalle. Representaba una parte esencial de su identidad y también una forma de aportar autenticidad al personaje.

Según explicó en la entrevista con Cinemanía, la decisión no se tomó a la ligera. Durante el proceso de doblaje hubo conversaciones con el equipo para encontrar la mejor forma de trasladar su voz al castellano.

“Sí era consciente de que me importaba a mí y de que le importaba a la gente con la que estaba haciendo el doblaje. Hubo una conversación, un debate sobre cómo hacerlo”, explicó el actor.

El propio Skylar reconoce que no es actor de doblaje profesional, algo que hacía el reto todavía mayor. “Para mí era muy importante, incluso sabiendo que hay cosas que se podían haber hecho mejor, porque yo no soy doblador ni tengo la voz de uno de ellos”, admitió.

El intérprete subraya que esa diferencia podía notarse al compararlo con otros profesionales del doblaje que participaron en la versión española. “Mi acento y mi falta de experiencia como doblador chocan un poco con el resto de voces, que sí son dobladores natos y tienen muy buenas voces”, añadió.

De la polémica al aprendizaje

Lejos de ver las críticas como algo negativo, Skylar asegura que el proceso fue una oportunidad de aprendizaje.

Participar en el doblaje de su propio personaje le permitió comprender mejor el ritmo del idioma, la interpretación vocal y la adaptación del texto a diferentes registros lingüísticos.

Uno de los aspectos que más trabajó fue el vocabulario y la construcción de las frases para que sonaran naturales con su acento.

La serie de Netflix ’One Piece’. / Netflix

El actor explicó que algunas estructuras funcionan mejor en un español neutro que en el habla canaria, por lo que el equipo tuvo que ajustar ciertos diálogos.

La clave estaba en encontrar un equilibrio: mantener la identidad del acento sin que las frases resultaran artificiales.

Qué pasará con el doblaje en la segunda temporada

La buena noticia para quienes valoraron ese rasgo distintivo es que el acento canario seguirá presente en la segunda temporada de la serie.

Según confirmó el actor, cambiarlo ahora no tendría sentido. “En esta segunda temporada hemos mantenido el acento canario, porque ya no lo puedes cambiar. No puedes volver atrás”, señaló.

Eso sí, el proceso de grabación ha evolucionado. Skylar explica que uno de sus objetivos ha sido perfeccionar la naturalidad del personaje.

Entre las metas que se marcó estaban conseguir que su voz encajara mejor dentro del conjunto del doblaje; ajustar el vocabulario para que funcionara con el acento o evitar palabras o expresiones que resultaran extrañas en ese registro lingüístico.

El resultado, según adelanta, será una versión más pulida del personaje.

Un actor bilingüe entre Canarias y Hollywood

Otro detalle que sorprende a muchos espectadores es que Taz Skylar habla inglés con total naturalidad. De hecho, la serie se rueda originalmente en ese idioma.

Por eso, quienes vean One Piece en versión original no escucharán el mismo acento que en el doblaje español.

Portada de un manga de 'One Piece' / La Provincia

Skylar ha desarrollado su carrera entre distintos países y proyectos internacionales, lo que le ha permitido trabajar en varios idiomas y registros interpretativos.

Su participación en la serie de One Piece ha supuesto el mayor impulso de su carrera hasta el momento. El personaje de Sanji, con su mezcla de humor, elegancia y habilidades de combate, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público.