La Aemet eleva el nivel de alerta en Canarias por la borrasca Therese: lluvias intensas, viento fuerte y oleaje hasta el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado este miércoles su previsión para Canarias ante la llegada de la borrasca de alto impacto Therese, que afecta al Archipiélago desde este miércoles, 18 de marzo y, al menos, hasta el domingo 22.

El fenómeno presenta una probabilidad superior al 70 % y traerá consigo un episodio de inestabilidad generalizada, con precipitaciones intensas, rachas de viento muy fuertes y un notable empeoramiento del estado del mar.

Según el organismo estatal, la borrasca se formó recientemente como una baja fría aislada al oeste de la Península Ibérica y tenderá a intensificarse en los próximos días, acercándose progresivamente a Canarias.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Uno de los aspectos más relevantes del temporal será la lluvia. La previsión apunta a precipitaciones fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en las islas de mayor relieve como La Palma y Tenerife.

Durante todo el episodio, no se descarta que los acumulados superen los 300 milímetros en algunos puntos, lo que podría provocar:

Crecidas de barrancos

Inundaciones puntuales en zonas bajas

Deslizamientos de tierra

Afectación a carreteras y accesos

Además, se espera que las lluvias puedan ir acompañadas de tormentas, lo que incrementa el riesgo en determinadas áreas.

Viento fuerte con rachas superiores a 90 km/h

El viento será otro de los elementos protagonistas. A partir del jueves, coincidiendo con la aproximación del centro de la borrasca, se producirá un giro a componente oeste y suroeste, acompañado de una clara intensificación.

Las previsiones indican que las rachas podrían:

Superar los 90 km/h en cumbres, medianías y zonas expuestas

en cumbres, medianías y zonas expuestas Alcanzar los 70 km/h en áreas más resguardadas

Estas condiciones podrían generar caídas de ramas, árboles y daños en infraestructuras, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en exteriores.

Temporal marítimo con olas de más de 5 metros

El estado del mar también se verá muy afectado. Desde este miércoles se observa un aumento del oleaje, que irá a más con el paso de las horas.

A partir del jueves, se prevé un temporal marítimo significativo, con:

Olas superiores a 5 metros en zonas del oeste y sur de La Palma

en zonas del oeste y sur de La Palma Fuerte impacto en El Hierro

Mar combinada con oleaje generalizado en todo el archipiélago

Estas condiciones han motivado la activación de avisos por fenómenos costeros, con especial atención a áreas expuestas.

Evolución del temporal: jueves y viernes, los días más intensos

El jueves 19 marcará el inicio del episodio más adverso, con la entrada de un frente que recorrerá el archipiélago de oeste a este. Este sistema dejará chubascos intensos, sobre todo en las islas occidentales y en el sur de Gran Canaria.

Durante el viernes 20, el frente continuará avanzando hacia las islas orientales, mientras que una nueva banda frontal podría reactivar la inestabilidad.

Ese día se espera:

Persistencia de lluvias intensas en zonas del sur de Gran Canaria

Nuevos chubascos fuertes en La Palma y Tenerife

Posibles tormentas asociadas

Continuidad de vientos muy fuertes

Además, la cota de nieve descenderá hasta los 1.800-1.900 metros, con posibles acumulaciones en zonas altas del Teide y cumbres de La Palma.

Fin de semana con incertidumbre pero inestabilidad

De cara al fin de semana, la situación seguirá siendo inestable, aunque con cierto grado de incertidumbre en la evolución exacta de la borrasca.

El escenario más probable apunta a:

Continuidad de las lluvias, especialmente en medianías y cumbres

Persistencia del viento del suroeste, con rachas fuertes en zonas expuestas

Oleaje significativo en todas las islas

El domingo 22 podría iniciarse una ligera mejoría, con tendencia a la disminución del viento, aunque todavía podrían registrarse rachas intensas en zonas concretas.

La Provincia

Recomendaciones ante el episodio de mal tiempo

Ante este episodio, las autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones oficiales y adoptar medidas de autoprotección:

Evitar circular por zonas inundables o barrancos

No acercarse a la costa durante el temporal

Asegurar objetos en balcones y azoteas

Limitar desplazamientos innecesarios

La llegada de la borrasca Therese supone uno de los episodios meteorológicos más relevantes de las últimas semanas en Canarias, con impacto previsto en todas las islas. La evolución del fenómeno será clave en los próximos días, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales.