Ascienden a 20 los vuelos cancelados y cinco desviados en Canarias por la borrasca Therese
El aeropuerto más afectado es el de La Palma, donde se han desviado tres vuelos
EFE
La llegada de la borrasca Therese a Canarias ha provocado hasta el momento la cancelación de veinte vuelos y el desvío de otros cinco, según los últimos datos actualizados por Aena a las 17.00 horas.
El aeropuerto más afectado es el de La Palma, donde se han desviado tres vuelos, dos a Tenerife Sur, procedentes de Madrid y Zurich, y uno a Gran Canaria, procedente de Frankfurt.
En general, el tráfico aéreo está más complicado en los aeropuertos de la provincia occidental, ya que de resto solo se ha producido un desvío en el de Gran Canaria: un avión procedente de Colonia ha acabado aterrizando en Fuerteventura.
La mayoría de las cancelaciones, indican fuentes de Aena, se corresponden con vuelos interinsulares entre las llamadas 'islas verdes' y Tenerife.
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