La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes

Con las primeras lluvias de la borrasca Therese, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido suspender definitivamente la actividad escolar presencial para mañana jueves en parte de las islas y el viernes en todas. Esto obligará a pasar a la modalidad online este jueves en todas las islas de la provincia occidental -Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro- y la isla de La Graciosa por los fenómenos costeros. Gran Canaria se sumará a ellas por la tarde y noche del jueves; manteniéndose la modalidad telemática toda la jornada del viernes 20 de marzo en el conjunto del archipiélago. Esta medida afecta también a la labor del personal no docente, de administración y servicios.

La Consejería de Educación ha tomado esta decisión después de más de cinco horas de reunión junto a los miembros de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. En concreto, según Educación es una forma de "evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, y en particular, a la comunidad educativa, durante la confluencia de factores meteorológicos que afecten al Archipiélago". La Universidad de La Laguna, por su parte, ha cancelado la actividad lectiva para este jueves.

Por otro lado, el Cabildo de Tenerife ha emitido una recomendación general para que se active la modalidad de teletrabajo en todos los servicios no esenciales tanto para empleados públicos como para empresas privadas. "Es fundamental restringir al máximo la movilidad", insistió Rosa Dávila, presidenta de la institución insular.

En sus primeras horas de impacto con el Archipiélago, –y aún sin mostrar su peor cara– Therese ya ha complicado el transporte por carretera con retenciones de hasta 20 minutos durante la mañana en la TF-5 en Tenerife, incidencias en el tranvía de Tenerife, y retrasos, dos desvíos y al menos dos cancelaciones en la conexión aérea entre islas, según los datos proporcionados por Aena.

De hecho, la jornada de este miércoles ha sido complicada en especial por los fuertes vientos que han soplado en todo el Archipiélago. Destaca las "ondas de montaña a sotavento" que durante la mañana se formaron en La Palma y el Hierro, obligando a a la Aemet a emitir un aviso meteorológico especial para la aviación, la llamada alerta Sigmet, en la isla Bonita. Según Aena, La Palma fue la más afectada con dos vuelos cancelados. En concreto, uno que partía de Tenerife Norte y otro de Gran Canaria. En Tenerife Norte se desvió un vuelo que llegaba de Madrid hacia Tenerife Sur. Y la situación meteorológica también obligaron a un vuelo dirección El Hierro a regresar a su aeropuerto de salida: Tenerife Norte.

La Palma es también, por ahora, la isla más lluviosa, con acumulados en 24 horas de hasta 21 litros por metro cuadrado en el Roque de Los Muchachos. Le sigue La Victoria, en Tenerife, con precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado.

Con respecto al viento, donde ha soplado más fuerte ha sido en Vallehermoso, en La Gomera que ha tenido una mañana con vientos sostenidos de 76 kilómetros por hora y una racha máxima de hasta 108 kilómetros por hora.

Además de la suspensión de clases, los municipios y cabildos han tomado sus propias medidas de protección. Así, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife ha prohibido el acceso a Teno y al Parque Nacional del Teide y otros parques naturales de la Isla. Por su parte, el Cabildo de La Palma ha cerrado dos de sus carreteras: LP-210 y LP-214. También se han suspendido diversos actos y pruebas deportivas al aire libre, como la BlueTrail previstas para esta semana; o del Carnaval Internacional de Maspalomas. En concreto, se aplazan la gala del Carnaval Canino, la gala Drag, el rescate de la Sardina, la gala del Turista, el carnaval al Sol y el mogollón.

Tenerife se prepara

Ante la importante incidencia que puede tener la borrasca al menos durante los próximos dos días en Tenerife, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha adelantado algunas de las actividades que se han puesto en marcha tras la activación del Plan Insular de Emergencias (PEIN). Además de activar a más de 1.000 efectivos para poder dar una respuesta rápida en caso de emergencia, el Cabildo y los ayuntamientos están realizando trabajos en los cauces de los barrancos para limpiarlos y desalojarlos–especialmente de vehículos–, así como vigilar las redes de saneamiento, antes de que lleguen estos dos frentes de Therese. "También se está asegurando todo el moviliario urbano y elementos que sean susceptivles de ser movidos por el viento", reseñó Dávila.

En este sentido, Dávila, ha explicado que se están llevando a cabo evacuaciones de las personas sin hogar hacia albergues. También se han suspendido todas las actividades culturales, actividades deportivas y aquellas para las que se esperara una importante concurrencia al aire libre.

Por su parte, Canarias mantiene la alerta por vientos y fenómenos costeros, y así como la prealerta por lluvias, inundaciones y tormentas.

Avisos para los próximos días

Por su parte, la Aemet ha activado diversos avisos para este jueves coincidiendo con el paso del primer frente de la borrasca Therese, el que se estima que sea más activo y pueda causar más problemas.

Por un lado, ha activado el aviso naranja por vientos en las cumbres de Gran Canaria, el norte de Tenerife y La Palma; y el amarillo en el resto del Archipiélago. En cuanto a fenómenos costeros, en la totalidad del Archipiélago se encontrará en amarillo por olas de hasta cuatro metros, sin embargo, en El Hierro y La Palma se ha activado el naranja por olas que podrían llegar a los seis metros. Todas las islas se encontrarán en aviso amarillo por lluvias. En Tenerife y La Palma también por nieve.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, recordó que la borrasca "tendrá especial incidencia" en el sur de Tenerife. "Desde Santiago del Teide hasta Arico, donde hay zonas costeras importantes", insistió en uan rueda de prensa.

El viernes, con el paso de un segundo frente de la borrasca, la Aemet ha añadido a sus previsiones un aviso por tormentas eléctricas en La Palma. De esta forma, todas las Islas estarán en aviso amarillo por vientos, a excepción del norte de Tenerife, las cumbres de Gran Canaria y las cumbres y este de La Palma, que se encuadran en los avisos naranjas. Este aviso no estará activo en la zona metropolitana de Tenerife, que quedará al margen del viento.

Todas las islas, estarán en aviso amarillo por lluvias, pero la advertencia será naranja en el caso de La Palma y el sur de Tenerife. El norte de Gran Canaria quedará al margen de las precipitaciones intensas.

Con respecto a la situación marítima, todas las islas tendrán mala mar el viernes, pero su incidencia será mayor en el caso de El Hierro y el oeste de La Palma. Las cumbres de Tenerife mantendrán el aviso por nevadas.