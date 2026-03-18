La borrasca Therese obliga a reorganizar el Transporte Sanitario No Urgente en rehabilitación y consultas externas
Solo se mantiene el traslado de pacientes para tratamiento vital, como hemodiálisis o quimioterapia, siempre que no exista riesgo para los pacientes y dotaciones especialmente en zonas complicadas
La actividad del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suspende el jueves, 19 de marzo, en los traslados de pacientes que precisan sesiones de rehabilitación o con cita en consultas externas en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife debido a la meteorología adversa que afectará a nuestro archipiélago en los próximos días.
Además, en la isla de Gran Canaria se mantiene la actividad programada para estos servicios hasta las 12:00 horas, ya que a partir de las 13:00 horas solo se mantiene los traslados vitales, así como las altas en centros sanitarios.
Esta decisión se extenderá a todas las islas durante la jornada del viernes, 20 de marzo, siguiendo las recomendaciones y medidas preventivas decretadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil para evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población ante las inclemencias del tiempo.
Pacientes con tratamiento vital
En el caso de los tratamientos vitales, es decir, pacientes que acuden de forma continuada a sesiones de hemodiálisis, quimioterapia o radioterapia y hospital de día oncohematológico, estos traslados quedan garantizados, siempre que no supongan un riesgo para los pacientes o las dotaciones sanitarias, especialmente en el caso de las zonas complicadas y no se disponga de un destino alternativo.
Esta medida también incluye los traslados de pacientes entre centros sanitarios y los que han recibido el alta de los servicios de urgencias o planta hospitalaria.
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