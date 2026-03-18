La borrasca Therese pone en aviso a Canarias por lluvias intensas, tormentas, inundaciones, viento y oleaje: las zonas más afectadas

El Gobierno de Canarias ha declarado diferentes situaciones de prealerta y alerta en todo el archipiélago ante la llegada de un episodio de meteorología adversa asociado a la borrasca Therese. La decisión se adopta tras analizar los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación de los planes de emergencia autonómicos.

A partir de este miércoles 18 de marzo, las islas afrontarán una combinación de fenómenos que incluyen lluvias intensas, tormentas, viento fuerte, mala mar y riesgo de inundaciones, lo que ha llevado a activar distintos protocolos preventivos para minimizar posibles daños.

Prealerta por lluvias intensas en todo el archipiélago

Uno de los principales riesgos previstos es el de precipitaciones persistentes y localmente intensas. La Dirección General de Emergencias ha declarado la prealerta por lluvias desde las 07:00 horas en todas las islas.

Las primeras precipitaciones comenzarán en el noroeste de La Palma y se extenderán progresivamente a El Hierro, Tenerife y, de forma más débil, a Gran Canaria. Durante la tarde, el frente alcanzará también a Fuerteventura y Lanzarote.

Las previsiones apuntan a que los acumulados más significativos se registrarán en zonas como el noroeste de La Palma y el norte de Tenerife, especialmente en comarcas como Acentejo, donde podrían superarse los 30 milímetros en 24 horas.

El jueves se espera un empeoramiento notable, con lluvias más intensas y persistentes que podrían dejar más de 25 mm en una hora en varias zonas de las islas occidentales y Tenerife, así como acumulados superiores a los 60 mm en 12 horas en puntos de mayor relieve.

Riesgo de inundaciones pluviales y costeras

El Gobierno autonómico ha activado también la prealerta por riesgo de inundaciones a partir de las 15:00 horas del miércoles, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Canarias.

Este riesgo se debe tanto a las lluvias como al estado del mar. Por un lado, las precipitaciones podrían provocar inundaciones urbanas puntuales y el crecimiento repentino de barrancos y cauces. Por otro, el fuerte oleaje podría generar inundaciones costeras en zonas próximas al litoral.

Las autoridades advierten de especial peligro en las horas cercanas a la pleamar, con horarios destacados como el mediodía del miércoles y las madrugadas y primeras horas de la tarde del jueves y viernes.

Tiempo de fuerte viento, oleaje y calima en Las Palmas de Gran Canaria (27/02/26) / José Pérez Curbelo

Alerta por fenómenos costeros: olas de hasta 5 metros

En paralelo, se ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en todas las islas desde las 15:00 horas del miércoles.

Se espera mar combinada del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros de altura, aunque no se descarta la aparición de olas puntuales de mayor tamaño. A esto se suma el viento de componente suroeste con fuerza 7 (hasta 61 km/h) y un periodo de oleaje largo, lo que incrementa el impacto en la costa.

Las zonas más afectadas inicialmente serán los litorales norte y oeste de las islas, aunque el jueves el oleaje podría girar y afectar también a áreas del sur y sureste, menos habituales en este tipo de episodios.

Además, coincide con un periodo de mareas vivas equinocciales, con coeficientes elevados que aumentan el riesgo de desbordamientos en paseos marítimos y zonas bajas.

Viento fuerte con rachas de hasta 90 km/h

Otro de los fenómenos destacados será el viento. El Ejecutivo canario ha declarado la alerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria, y prealerta en Lanzarote y Fuerteventura.

Se prevén rachas que podrían superar los 70 km/h desde el miércoles, intensificándose el jueves hasta alcanzar o superar los 90 km/h en zonas expuestas.

Las áreas más afectadas serán principalmente cumbres, medianías y zonas abiertas, donde el viento suele acelerarse. Entre los puntos más sensibles se encuentran zonas altas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

En las islas orientales, aunque la intensidad será menor, también se esperan rachas importantes que podrían superar los 70 km/h en momentos puntuales.

Prealerta por tormentas en todas las islas

A esta situación se suma la prealerta por tormentas, también activa en todo el archipiélago desde primera hora del miércoles (7.00 horas).

No se descarta la presencia de tormentas dispersas, asociadas a los frentes de la borrasca, que podrían producirse en cualquier punto de las islas.

Estas tormentas podrían venir acompañadas de chubascos intensos, aparato eléctrico y rachas fuertes de viento.

Recomendaciones ante el episodio de inestabilidad

Ante esta situación, el CECOES 112 recomienda a la población seguir las indicaciones de autoprotección y evitar situaciones de riesgo, especialmente en zonas costeras y áreas propensas a inundaciones.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar acercarse a la costa , especialmente durante la pleamar

, especialmente durante la pleamar No circular por carreteras inundadas o barrancos

Asegurar objetos en exteriores que puedan ser desplazados por el viento

Consultar la información meteorológica actualizada antes de realizar desplazamientos

También se recuerda que, en caso de emergencia, se debe contactar con el teléfono 112.