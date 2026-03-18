La borrasca Therese pone en aviso a Canarias por lluvias intensas, tormentas, inundaciones, viento y oleaje: las zonas más afectadas
El Gobierno canario declara la prealerta por lluvias intensas en todo el archipiélago, con especial atención a las zonas del noroeste de La Palma y el norte de Tenerife, donde se esperan fuertes acumulados
El Gobierno de Canarias ha declarado diferentes situaciones de prealerta y alerta en todo el archipiélago ante la llegada de un episodio de meteorología adversa asociado a la borrasca Therese. La decisión se adopta tras analizar los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología y en aplicación de los planes de emergencia autonómicos.
A partir de este miércoles 18 de marzo, las islas afrontarán una combinación de fenómenos que incluyen lluvias intensas, tormentas, viento fuerte, mala mar y riesgo de inundaciones, lo que ha llevado a activar distintos protocolos preventivos para minimizar posibles daños.
Prealerta por lluvias intensas en todo el archipiélago
Uno de los principales riesgos previstos es el de precipitaciones persistentes y localmente intensas. La Dirección General de Emergencias ha declarado la prealerta por lluvias desde las 07:00 horas en todas las islas.
Las primeras precipitaciones comenzarán en el noroeste de La Palma y se extenderán progresivamente a El Hierro, Tenerife y, de forma más débil, a Gran Canaria. Durante la tarde, el frente alcanzará también a Fuerteventura y Lanzarote.
Las previsiones apuntan a que los acumulados más significativos se registrarán en zonas como el noroeste de La Palma y el norte de Tenerife, especialmente en comarcas como Acentejo, donde podrían superarse los 30 milímetros en 24 horas.
El jueves se espera un empeoramiento notable, con lluvias más intensas y persistentes que podrían dejar más de 25 mm en una hora en varias zonas de las islas occidentales y Tenerife, así como acumulados superiores a los 60 mm en 12 horas en puntos de mayor relieve.
Riesgo de inundaciones pluviales y costeras
El Gobierno autonómico ha activado también la prealerta por riesgo de inundaciones a partir de las 15:00 horas del miércoles, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Canarias.
Este riesgo se debe tanto a las lluvias como al estado del mar. Por un lado, las precipitaciones podrían provocar inundaciones urbanas puntuales y el crecimiento repentino de barrancos y cauces. Por otro, el fuerte oleaje podría generar inundaciones costeras en zonas próximas al litoral.
Las autoridades advierten de especial peligro en las horas cercanas a la pleamar, con horarios destacados como el mediodía del miércoles y las madrugadas y primeras horas de la tarde del jueves y viernes.
Alerta por fenómenos costeros: olas de hasta 5 metros
En paralelo, se ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en todas las islas desde las 15:00 horas del miércoles.
Se espera mar combinada del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros de altura, aunque no se descarta la aparición de olas puntuales de mayor tamaño. A esto se suma el viento de componente suroeste con fuerza 7 (hasta 61 km/h) y un periodo de oleaje largo, lo que incrementa el impacto en la costa.
Las zonas más afectadas inicialmente serán los litorales norte y oeste de las islas, aunque el jueves el oleaje podría girar y afectar también a áreas del sur y sureste, menos habituales en este tipo de episodios.
Además, coincide con un periodo de mareas vivas equinocciales, con coeficientes elevados que aumentan el riesgo de desbordamientos en paseos marítimos y zonas bajas.
Viento fuerte con rachas de hasta 90 km/h
Otro de los fenómenos destacados será el viento. El Ejecutivo canario ha declarado la alerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria, y prealerta en Lanzarote y Fuerteventura.
Se prevén rachas que podrían superar los 70 km/h desde el miércoles, intensificándose el jueves hasta alcanzar o superar los 90 km/h en zonas expuestas.
Las áreas más afectadas serán principalmente cumbres, medianías y zonas abiertas, donde el viento suele acelerarse. Entre los puntos más sensibles se encuentran zonas altas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
En las islas orientales, aunque la intensidad será menor, también se esperan rachas importantes que podrían superar los 70 km/h en momentos puntuales.
Prealerta por tormentas en todas las islas
A esta situación se suma la prealerta por tormentas, también activa en todo el archipiélago desde primera hora del miércoles (7.00 horas).
No se descarta la presencia de tormentas dispersas, asociadas a los frentes de la borrasca, que podrían producirse en cualquier punto de las islas.
Estas tormentas podrían venir acompañadas de chubascos intensos, aparato eléctrico y rachas fuertes de viento.
Recomendaciones ante el episodio de inestabilidad
Ante esta situación, el CECOES 112 recomienda a la población seguir las indicaciones de autoprotección y evitar situaciones de riesgo, especialmente en zonas costeras y áreas propensas a inundaciones.
Entre las principales recomendaciones destacan:
- Evitar acercarse a la costa, especialmente durante la pleamar
- No circular por carreteras inundadas o barrancos
- Asegurar objetos en exteriores que puedan ser desplazados por el viento
- Consultar la información meteorológica actualizada antes de realizar desplazamientos
También se recuerda que, en caso de emergencia, se debe contactar con el teléfono 112.
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