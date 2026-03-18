Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Borrasca ThereseCabalgata de MaspalomasClases CanariasEstadio de Gran CanariaVivienda en MataEstadio de Gran CanariaSucesosUD Las Palmas
instagramlinkedin

Canarias declara la prealerta por riesgo de desprendimientos en cinco islas por la borrasca Therese

La medida, que entra en vigor este jueves a las 10:00 horas, afecta a La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria

Borrasca Therese.

Borrasca Therese. / Rafael Arturo Jiménez Rivero

La Provincia

La Provincia

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por riesgo de desprendimientos en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria a partir de las 10:00 horas del jueves, 19 de marzo.

La decisión se adopta en base a la información disponible y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la medida afecta a las cinco islas mencionadas dentro del ámbito territorial de la prealerta.

Esta activación se produce tras haberse declarado previamente la situación de alerta por lluvia y por viento en el archipiélago, como consecuencia del paso de la borrasca Therese. Estos fenómenos meteorológicos actúan como desencadenantes de movimientos del terreno, especialmente cuando se superan los umbrales a partir de los cuales suelen producirse desprendimientos de diferente magnitud.

Noticias relacionadas

En este contexto, el PLATECA se activa en situación de prealerta con el objetivo de garantizar el seguimiento de posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas derivadas de desplomes y desprendimientos de tierras que pudieran producirse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
  2. DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas
  3. La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
  4. La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
  5. Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
  6. El invierno meteorológico de Canarias, en los extremos: entre un diciembre helador y un febrero cálido, según la AEMET
  7. Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
  8. La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote

Un año del decreto que permite el traslado de menores a la Península: los números que reflejan la situación actual

Un año del decreto que permite el traslado de menores a la Península: los números que reflejan la situación actual

La nueva sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria refuerza el papel del sector en la salud pública

La nueva sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria refuerza el papel del sector en la salud pública

La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes

La borrasca Therese obliga a suspender las clases presenciales y pasar a modalidad online en Canarias este jueves y viernes

El robot Juani: un avance tecnológico que facilita la repetición de rutinas en niños con dificultades neuromotoras en Gran Canaria

El repunte del euríbor pone en alerta a los hipotecados canarios

El repunte del euríbor pone en alerta a los hipotecados canarios

Canarias exige cogestionar los aeropuertos: ¿Qué dice el artículo 161 del Estatuto de Autonomía?

Canarias exige cogestionar los aeropuertos: ¿Qué dice el artículo 161 del Estatuto de Autonomía?

Canarias declara la prealerta por riesgo de desprendimientos en cinco islas por la borrasca Therese

Canarias declara la prealerta por riesgo de desprendimientos en cinco islas por la borrasca Therese

Ejercicio CANASAR 26: simulacro de accidente aéreo al sur del Archipiélago Canario

Ejercicio CANASAR 26: simulacro de accidente aéreo al sur del Archipiélago Canario
Tracking Pixel Contents