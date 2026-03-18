Canarias declara la prealerta por riesgo de desprendimientos en cinco islas por la borrasca Therese
La medida, que entra en vigor este jueves a las 10:00 horas, afecta a La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por riesgo de desprendimientos en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria a partir de las 10:00 horas del jueves, 19 de marzo.
La decisión se adopta en base a la información disponible y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la medida afecta a las cinco islas mencionadas dentro del ámbito territorial de la prealerta.
Esta activación se produce tras haberse declarado previamente la situación de alerta por lluvia y por viento en el archipiélago, como consecuencia del paso de la borrasca Therese. Estos fenómenos meteorológicos actúan como desencadenantes de movimientos del terreno, especialmente cuando se superan los umbrales a partir de los cuales suelen producirse desprendimientos de diferente magnitud.
En este contexto, el PLATECA se activa en situación de prealerta con el objetivo de garantizar el seguimiento de posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas derivadas de desplomes y desprendimientos de tierras que pudieran producirse.
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas
- La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
- La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
- Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
- El invierno meteorológico de Canarias, en los extremos: entre un diciembre helador y un febrero cálido, según la AEMET
- Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
- La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote