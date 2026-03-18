La nueva sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria refuerza el papel del sector en la salud pública

El Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas ha inaugurado su nueva sede, un espacio que refleja el crecimiento, la solidez y la proyección de futuro de una institución clave para la salud pública, el bienestar animal y la seguridad alimentaria en la isla. El acto contó con la participación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la alcaldesa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias y el presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, Pablo Javier Varona.

El presidente del Cabildo señaló que esta nueva infraestructura "no es solo una ampliación física, sino la prueba del crecimiento y la ambición de un Colegio que desempeña un papel esencial en nuestra sociedad". Además, reconoció la labor de los 1.170 colegiados y colegiadas, a quienes definió como el "verdadero motor de esta institución", resaltando su contribución en ámbitos como la clínica, la administración, la industria o la investigación.

Morales también hizo hincapié en la importancia estratégica del sector veterinario, al que calificó como "un pilar fundamental para la salud pública y el bienestar colectivo". En este contexto, aludió a algunos de los principales retos de la profesión, como la conciliación, la formación continua, la digitalización o el reconocimiento social. Asimismo, indicó que la nueva sede permitirá "fortalecer la unidad del colectivo, impulsar el conocimiento y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos presentes y futuros".

Una nueva etapa

Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria afirmó que "los colegios profesionales son actores clave para afrontar los nuevos riesgos sanitarios, especialmente en territorios insulares como el nuestro", y añadió que esta nueva etapa "contribuirá a fortalecer el Sistema Local de Bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía".

Darias también destacó la colaboración entre el Ayuntamiento y el Colegio, ya presente en iniciativas como la protección animal o la gestión de colonias felinas, y mostró su voluntad de seguir ampliando líneas de trabajo conjunto en el marco del Plan de Salud Municipal.

El presidente del Colegio explicó que "la nueva sede, fruto de una reforma integral, amplía espacios y servicios para los colegiados, con el objetivo de convertirse en la casa común de la profesión y un referente para la formación".

Varona incidió además en "el papel esencial de la veterinaria en el enfoque One Health, abarcando ámbitos como la salud pública, la seguridad alimentaria o la ganadería", y puso de relieve el compromiso del colectivo con la sociedad a través de su colaboración con las administraciones.

Principales retos del sector

Asimismo, añadió que entre los principales retos del sector figuran "la defensa de la profesión frente al intrusismo y el reconocimiento de sus competencias", junto con la necesidad de "seguir divulgando el papel clave que desempeñan los veterinarios en el conjunto de la sociedad".

El acto sirvió también para reconocer el papel de un colectivo mayoritariamente femenino, reflejo de la evolución de la profesión y de los cambios sociales, así como para reafirmar el compromiso del Colegio con la innovación, la especialización y la mejora continua.

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La nueva sede nace con la vocación de convertirse en un espacio de encuentro, formación e impulso para los profesionales, consolidándose como una herramienta clave para seguir avanzando en una profesión imprescindible para la sociedad.