DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas

Imagen de archivo: Telde desaloja 37 vehículos del barranco de Ojos de Garza / CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TELDE

El Cabildo de Gran Canaria alerta por la borrasca Therese y recuerda que está prohibido aparcar en barrancos

El Cabildo de Gran Canaria ha activado la situación de alerta por lluvias y viento ante la llegada de la borrasca de alto impacto Therese y ha insistido en la prohibición de aparcar o transitar por los cauces de los barrancos en episodios de precipitaciones intensas.

A través de un comunicado, el Consejo Insular de Aguas ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha subrayado la importancia de seguir las medidas básicas de prevención para evitar daños personales y materiales.

En este sentido, también se ha recomendado retirar de los cauces públicos cualquier acopio de materiales o instalaciones que puedan ser arrastrados por el agua, así como evitar actividades que dificulten el paso natural de las escorrentías.

Por otro lado, el Plan Insular de Emergencias (PEIN) estará vigente desde las 08.00 horas de este jueves por viento y a partir de las 17.00 horas por lluvias, en función de la evolución meteorológica prevista.

Las previsiones apuntan a un episodio dividido en varias fases, con la llegada de dos frentes fríos que traerán viento fuerte y precipitaciones persistentes. El primero afectará a la isla durante el jueves, seguido de una breve tregua antes de un segundo frente previsto para el viernes. A partir del fin de semana, se espera un escenario de mayor inestabilidad, con posibilidad de lluvias intensas y tormentas.

En Gran Canaria, se prevé que las precipitaciones puedan ser persistentes y localmente intensas en toda la isla, con mayor incidencia en las vertientes sur y oeste. En cuanto al viento, soplará de componente suroeste y podría superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en cumbres y zonas expuestas.