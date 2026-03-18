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DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas
El nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago tendrá una duración estimada de hasta cinco días consecutivos
La borrasca Therese provocará un episodio de inestabilidad prolongado en Canarias, con una duración estimada de hasta cinco días consecutivos.
El Archipiélago tiene avisos activos del Gobierno de Canarias desde este miércoles, 18 de marzo, por lluvias intensas, tormentas, inundaciones, viento y oleaje.
Johanna Betancor Galindo
Antonio Morales avisa de que Gran Canaria ya coordina con sus 21 municipios la respuesta a Therese y pide extremar la precaución
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado que ya se celebró una primera reunión de coordinación con los 21 municipios de la isla para identificar puntos sensibles, especialmente en barrancos y zonas con posible riesgo si las lluvias provocan inundaciones. El dirigente insular ha explicado que los ayuntamientos ya están actuando y que se irá trasladando el nivel de alerta y las medidas a aplicar en función de cómo evolucione la borrasca Therese.
Morales ha pedido a la ciudadanía máxima precaución, evitar las carreteras secundarias y no salir de casa salvo que sea absolutamente necesario, sobre todo cuando se intensifique el temporal. También ha advertido de que podrían suspenderse más actos en las próximas horas, especialmente a partir de mañana por la tarde, si empeoran las condiciones meteorológicas.
Johanna Betancor Galindo
El Cabildo de Gran Canaria alerta por la borrasca Therese y recuerda que está prohibido aparcar en barrancos
El Cabildo de Gran Canaria ha activado la situación de alerta por lluvias y viento ante la llegada de la borrasca de alto impacto Therese y ha insistido en la prohibición de aparcar o transitar por los cauces de los barrancos en episodios de precipitaciones intensas.
A través de un comunicado, el Consejo Insular de Aguas ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha subrayado la importancia de seguir las medidas básicas de prevención para evitar daños personales y materiales.
En este sentido, también se ha recomendado retirar de los cauces públicos cualquier acopio de materiales o instalaciones que puedan ser arrastrados por el agua, así como evitar actividades que dificulten el paso natural de las escorrentías.
Por otro lado, el Plan Insular de Emergencias (PEIN) estará vigente desde las 08.00 horas de este jueves por viento y a partir de las 17.00 horas por lluvias, en función de la evolución meteorológica prevista.
Las previsiones apuntan a un episodio dividido en varias fases, con la llegada de dos frentes fríos que traerán viento fuerte y precipitaciones persistentes. El primero afectará a la isla durante el jueves, seguido de una breve tregua antes de un segundo frente previsto para el viernes. A partir del fin de semana, se espera un escenario de mayor inestabilidad, con posibilidad de lluvias intensas y tormentas.
En Gran Canaria, se prevé que las precipitaciones puedan ser persistentes y localmente intensas en toda la isla, con mayor incidencia en las vertientes sur y oeste. En cuanto al viento, soplará de componente suroeste y podría superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en cumbres y zonas expuestas.
La borrasca Therese obliga a cancelar la jornada del Gobierno de Canarias sobre bulos y cambio climático
La jornada para combatir los bulos y la desinformación sobre el cambio climático, prevista para este jueves 19 de marzo, ha sido cancelada debido a las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Therese.
El encuentro, organizado por el Gobierno de Canarias a través de Islas Responsables Lab (IRLab), iba a celebrarse en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife y reunir a expertos, científicos, periodistas y divulgadores en redes sociales para analizar cómo detectar y frenar los mensajes falsos relacionados con el cambio climático.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la actividad volverá a programarse más adelante debido al interés del tema previsto para el debate.
Johanna Betancor Galindo
La alerta por la borrasca Therese obliga a suspender un acto del centenario del Plus Ultra
La alerta activada ante la llegada de la borrasca Therese ha obligado a cancelar uno de los actos previstos con motivo del centenario del paso por Gran Canaria del histórico avión Plus Ultra. En concreto, el Mando Aéreo de Canarias ha anunciado la suspensión del concierto programado para este jueves 19 de marzo en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.
La actuación iba a correr a cargo de la Unidad de Música del propio mando y formaba parte del programa conmemorativo organizado en torno a esta efeméride, que también incluye una exposición abierta en las Casas Consistoriales y la recreación del amerizaje del Plus Ultra en el litoral capitalino, celebrada el pasado martes 17 de marzo.
Según ha explicado el Mando Aéreo de Canarias en un comunicado, la decisión se ha adoptado ante las previsiones meteorológicas adversas para los próximos días en el archipiélago y con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
La institución añade que esta suspensión se produce además en un contexto marcado por la activación del Plan de Emergencias Municipal por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una situación que desaconseja la celebración del evento.
Mogán empieza a sentir la lluvia con fuerza en el Radisson Blu Resort & Spa
Aránzazu Fernández
Gran Canaria activa la alerta por lluvias y viento ante la llegada de la borrasca Therese
El Cabildo decreta los avisos por fuertes rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas expuestas el jueves
La lluvia irrumpe en Mogán con fuerza y empapa el Radisson Blu Resort & Spa
Las primeras lluvias del episodio meteorológico ya han comenzado a sentirse en Mogán. Uno de los puntos donde más se ha notado en los últimos minutos es el Radisson Blu Resort & Spa Gran Canaria Mogán, donde el agua ha caído con intensidad y ha dejado el complejo completamente empapado.
La aparición de estas precipitaciones confirma el avance del temporal también en el sur de Gran Canaria, en una jornada marcada por la inestabilidad en distintos puntos del archipiélago. En Mogán, la lluvia empieza así a cobrar fuerza tras horas pendientes de la evolución meteorológica.
El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago
Aránzazu Fernández
Última hora: el Carnaval Internacional de Maspalomas aplaza la Gala Drag y varios actos por la borrasca Therese
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido aplazar varios actos del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 debido a la situación de alerta meteorológica que afecta al Archipiélago. La medida responde a las previsiones asociadas a la borrasca Therese, que está provocando condiciones adversas como fuertes vientos, lluvias intensas y fenómenos costeros. Más información
Johanna Betancor Galindo
El Carnaval de Maspalomas aplaza varios actos, incluida la Gala Drag, por la borrasca Therese
El Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 ha decidido posponer varios de sus actos principales ante la situación de alerta por viento, lluvias y fenómenos costeros provocada por la borrasca Therese.
Según ha informado la Concejalía de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, entre los eventos aplazados figura la Gala del Carnaval Canino, prevista para este miércoles a las 17.00 horas, así como la Gala Drag, que iba a celebrarse este jueves.
También se han suspendido de forma provisional los actos programados para el viernes 20, entre ellos el Rescate de la Sardina, la Gala del Turista, Carnaval al Sol y el mogollón.
En cuanto a la Gran Cabalgata y su posterior gran Mogollón, previstos para el sábado 21, su celebración o aplazamiento quedará supeditada a la valoración que realicen este jueves los servicios de seguridad y emergencias.
El Ayuntamiento ha indicado además que en los próximos días dará a conocer las nuevas fechas y horarios de los actos que han tenido que ser aplazados por el temporal.
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