Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Borrasca ThereseCabalgata de MaspalomasCarnaval de Las Palmas de Gran CanariaEstadio de Gran CanariaLas Palmas de Gran Canaria, capital Europea de la CulturaApuñalamiento mortal en Schamann
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas

El nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago tendrá una duración estimada de hasta cinco días consecutivos

Alerta por viento en las islas occidentales y GranCanaria. PrealertaViento en Fuerteventura y Lanzarote

Alerta por viento en las islas occidentales y GranCanaria. PrealertaViento en Fuerteventura y Lanzarote

Windy/FOTO: Aemet

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

La borrasca Therese provocará un episodio de inestabilidad prolongado en Canarias, con una duración estimada de hasta cinco días consecutivos.

El Archipiélago tiene avisos activos del Gobierno de Canarias desde este miércoles, 18 de marzo, por lluvias intensas, tormentas, inundaciones, viento y oleaje.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
  2. La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
  3. La borrasca Therese sacudirá a Canarias con vientos y lluvias fuertes: llega este día a las islas
  4. DIRECTO | La borrasca Therese golpea Canarias: última hora del temporal, lluvias, heladas y viento en las Islas
  5. Mario Picazo avisa del impacto de la borrasca Therese: Canarias será la zona de España con más lluvias
  6. El invierno meteorológico de Canarias, en los extremos: entre un diciembre helador y un febrero cálido, según la AEMET
  7. Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
  8. La Primitiva reparte más de 126 millones: un acertante se lleva el bote

Lopesan detecta "errores manifiestos" en el auto que le retira activos de Santana Cazorla en favor de Martinón

Lopesan detecta "errores manifiestos" en el auto que le retira activos de Santana Cazorla en favor de Martinón

Canarias reduce papeleos y permite a los pequeños autónomos liquidar el IGIC solo una vez al año

Canarias reduce papeleos y permite a los pequeños autónomos liquidar el IGIC solo una vez al año

La Guardia Civil lo confirma: este es el truco que deben usar los canarios para creer que hay gente en casa durante las vacaciones Semana Santa

La Guardia Civil lo confirma: este es el truco que deben usar los canarios para creer que hay gente en casa durante las vacaciones Semana Santa

Ideas originales para sorprender en el Día del Padre en Canarias: regalos con personalidad para cada tipo de papá

Ideas originales para sorprender en el Día del Padre en Canarias: regalos con personalidad para cada tipo de papá

María Farnés, hasta ahora fiscal superior de Canarias, nueva jefa de Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo

María Farnés, hasta ahora fiscal superior de Canarias, nueva jefa de Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo

Jarro de agua fría de Transportes a Canarias: no habrá cogestión en los aeropuertos

Jarro de agua fría de Transportes a Canarias: no habrá cogestión en los aeropuertos

La plaga de langosta del desierto se acerca al norte de África y alcanza zonas próximas a Canarias

La plaga de langosta del desierto se acerca al norte de África y alcanza zonas próximas a Canarias

La sorprendente razón por la que se están cayendo los dragos centenarios de Canarias

Tracking Pixel Contents