Ejercicio CANASAR 26: simulacro de accidente aéreo al sur del Archipiélago Canario

El Ejército del Aire y del Espacio, a través del Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias (ARCC), perteneciente al Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), ha realizado hoy 18 de marzo un simulacro de accidente aéreo al sur del Archipiélago Canario.

El ejercicio CANASAR 2026 fase de mar (SAMAR) consistía en la colisión de una formación de dos cazas biplaza mientras regresaban a la Base Aérea de Gando.

Con la información disponible, el ACC de Canarias (Centro de Control de Tráfico Aéreo) declaró la DETRESFA (fase de peligro) y el ARCC Canarias (Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico del Ejército del Aire y del Espacio) procedió a activar los recursos disponibles y a alertar a todos los organismos relevantes para la resolución de la emergencia.

Al mismo tiempo, se recibió en el ARCC el aviso de activación de las radiobalizas (dispositivo de emergencia) enviada por el satélite COSPAS-SARSAT a través del Centro Espacial de Canarias de Maspalomas, confirmando la alarma y señalando con exactitud el lugar donde se ha producido el accidente.

Se realizaron búsquedas conjuntas buque-aeronave. Para dichas búsquedas, se utilizaron datos de estudios de derivas de objetos en el mar suministrados por la Plataforma Oceanográfica de Canarias (PLOCAN). En ellas participaron el Buque de Acción Marítima (BAM) Meteoro de la Armada, una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y un avión del Ejército del Aire y del Espacio del Ala 46 basado en Gando. Los salvamentos en la mar los realizaron un helicóptero también del Ala 46 con base en Gando - Gran Canaria y otro del Ala 49 de Palma de Mallorca. Con los supuestos rescatados a bordo de los helicópteros se trasladaron de urgencia al Hospital Dr. Negrín.

El ejercicio CANASAR 26 contemplaba también durante la jornada de mañana 19 de marzo, otra fase de tierra (SATER) en la que se simulaba otro accidente de un ATR72 durante la fase de aproximación al aeropuerto de El Hierro, pero debido a la alerta meteorológica activada y a declaración por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias de la situación de prealerta por tormentas tuvo que cancelarse.

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Asimismo, el evento contó con la presencia de observadores internacionales, procedentes de Senegal, Marruecos, Mauritania, Portugal y Canadá.