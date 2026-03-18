EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

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Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional

Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional

Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional / PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

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