Multa de 200 euros por llevar este regalo de tu hijo por el Día del Padre en el coche: la Guardia Civil pone el foco en los conductores canarios

La concentración al volante es un requisito fundamenta para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Cuando un conductor realiza un desplazamiento hay diferentes factores que puede intervenir para distraerlo tanto en el interior como en el exterior del vehículo.

"Las distracciones al volante son el primer factor concurrente en los siniestros mortales de tráfico", señala la DGT. Tráfico insiste en la obligación que tienen los conductores de cumplir la normativa, ya que solo así se puede garantizar la seguridad propia y la del resto de usuarios que circulen por la vía.

Algunos regalos pueden dificultar la visión del conductor

En muchos colegios, es costumbre realizar manualidades para regalar a los padres cuando se acercan días especiales. En el caso del Día del Padre, muchos hijos preparan con ilusión un regalo para que sus padres los coloquen en el coche. Sin embargo, ese detalle puede acarrear sanciones económicas a los conductores.

Según el artículo 19 del Reglamento General de Circulación : "La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule". No hay ninguna normativa que específica qué tipo de adornos son sancionables, pero sí que el conductor debe contar con la máxima visibilidad.

Llevar el ambientador o el dibujo que te ha hecho tu hijo por el Día del Padre colocado en el retrovisor puede suponer una distracción al volante. La DGT ha alertado a los conductores porque este tipo de accesorio puede interferir en la visibilidad del conductor durante la circulación y poner en riesgo la seguridad de las carreteras.

Algunos objetos puedes dificultar la visión al conductor / NEOMotor

Sanciones

La Dirección General de Tráfico deja claro que llevar objetos en el espejo retrovisor puede poner en peligro la conducción y, por tanto, ser motivo de multa. Cuando se trata del dibujo de un hijo en un día especial o de los ambientadores, las sanciones pueden alcanzar los 200 euros si el tamaño reduce la visibilidad del conductor.

Sin embargo, si el objeto está mal colocado y acaban en la vía, la multa puede llegar hasta los 500 euros y la perdida de 4 puntos del carnet.