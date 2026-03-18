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Desarrollo del Estatuto de Autonomía

Jarro de agua fría de Transportes a Canarias: no habrá cogestión en los aeropuertos

El Ministerio de Óscar Puente solo ofrece cooperación en conectividad, planificación y medio ambiente

Varios pasajeros en una terminal de salidas de un aeropuerto de Canarias.

Varios pasajeros en una terminal de salidas de un aeropuerto de Canarias. / Carsten W. Lauritsen

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Canarias no tendrá cogestión aeroportuaria. Ese es el mensaje que lanza el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente al Gobierno de Fernando Clavijo para enfriar las expectativas abiertas ante la reunión bilateral prevista el 10 de abril que anunció el martes el viceconsejero y portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello.

Eso sí, las fuentes del Ministerio consultadas por este periódico confirman que "estamos abiertos a la colaboración entre las administraciones en ámbitos como la planificación aeroportuaria, conectividad y calidad de servicio, políticas medioambientales, así como en otras políticas públicas con impacto aeroportuario, manteniendo Aena su capacidad de acción como gestor aeroportuario".

O, como resumen desde el Ministerio, "colaboración, sí; cogestión, no, porque eso es lo que permite la ley".

Coordinación

Pese a que desde Canarias se blande el artículo 161 del Estatuto de Autonomía para exigir al Estado que la Comunidad Autónoma gestione junto a Aena los aeropuertos del Archipiélago, y blanden el acuerdo suscrito entre Transportes y Euskadi, desde el Ministerio de Puente se insiste en que con el País Vasco "no se ha pactado una cogestión aeroportuaria real, sino un instrumento de coordinación institucional dentro del marco legal vigente".

Las fuentes del Ministerio insisten en que con Canarias, "se podría establecer un instrumento de colaboración, coordinación y participación, en materia aeroportuaria para favorecer el adecuado funcionamiento y el desarrollo de su actividad en el territorio", pero dentro de los márgenes jurídicos y competenciales vigentes y con el fin de contribuir a la "implicación interinstitucional y a una mayor competitividad del sistema aeroportuario en el territorio de la Comunidad Autónoma, con respeto a las competencias de cada institución".

Mejorar sinergias

Pese a que Cabello insistió tras el Consejo de Gobierno celebrado el martes que el acuerdo con Euskadi era de cogestión, desde el Ministerio de Puente inciden en que "el documento acordado con el País Vasco no supone una alteración de la red de aeropuertos de interés general de Aena o un tratamiento singular de los aeropuertos de interés general" situados en ese territorio, lo que "permitirá mejorar las sinergias entre los aeropuertos de interés general situados en Euskadi y su complementariedad con el resto de las infraestructuras del transporte y logísticas".

Y el mensaje que lanza al Gobierno canario es claro: "En esa misma línea se puede avanzar en otros territorios, pero no en otras".

Carácter consultivo

La tesis ministerial también es asumida por el ente semipúblico de Aena, que en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informó de que el acuerdo entre los gobiernos español y vasco sobre la gestión de infraestructuras aeroportuarias "no supone una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena", al tiempo que ha recordado que la participación de las autonomías contemplado en la ley de 2014 tiene "carácter consultivo y no decisorio".

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En la nota, Aena insiste en la fortaleza y ventajas de la gestión integrada de la red de aeropuertos; en los derechos legales que asisten a todos sus accionistas y, sobre todo, en la "especial y sólida protección" que la legislación vigente y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario.

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