Llegan 59 migrantes a Fuerteventura tras ser rescatados en una neumática

Un total de 59 migrantes fueron trasladados durante la pasada noche hasta el muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura, tras ser localizados a bordo de una embarcación neumática.

El rescate fue llevado a cabo por efectivos de Salvamento Marítimo, que se encargó de interceptar la embarcación y garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Atención sanitaria en el muelle

A su llegada a tierra, se activó el habitual dispositivo de asistencia integrado por santarios del Servicio de Urgencias Canario, personal de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS) y voluntarios de Cruz Roja.

Según informó el CECOES 112, todos los ocupantes fueron atendidos en el lugar y ninguno requirió traslado a un centro hospitalario.