Llegan 59 migrantes a Fuerteventura tras ser rescatados en una neumática
Salvamento Marítimo los trasladó al muelle de Gran Tarajal y ninguno requirió ser evacuado a un centro sanitario
Un total de 59 migrantes fueron trasladados durante la pasada noche hasta el muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura, tras ser localizados a bordo de una embarcación neumática.
El rescate fue llevado a cabo por efectivos de Salvamento Marítimo, que se encargó de interceptar la embarcación y garantizar la seguridad de sus ocupantes.
Atención sanitaria en el muelle
A su llegada a tierra, se activó el habitual dispositivo de asistencia integrado por santarios del Servicio de Urgencias Canario, personal de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS) y voluntarios de Cruz Roja.
Según informó el CECOES 112, todos los ocupantes fueron atendidos en el lugar y ninguno requirió traslado a un centro hospitalario.
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