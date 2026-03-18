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Llegan 59 migrantes a Fuerteventura tras ser rescatados en una neumática

Salvamento Marítimo los trasladó al muelle de Gran Tarajal y ninguno requirió ser evacuado a un centro sanitario

Una embarcación de Salvamento Marítimo en una imagen de archivo.

Una embarcación de Salvamento Marítimo en una imagen de archivo. / SALVAMENTO MARÍTIMO

La Provincia

La Provincia

Puerto del Rosario

Un total de 59 migrantes fueron trasladados durante la pasada noche hasta el muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura, tras ser localizados a bordo de una embarcación neumática.

El rescate fue llevado a cabo por efectivos de Salvamento Marítimo, que se encargó de interceptar la embarcación y garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Atención sanitaria en el muelle

A su llegada a tierra, se activó el habitual dispositivo de asistencia integrado por santarios del Servicio de Urgencias Canario, personal de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS) y voluntarios de Cruz Roja.

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Según informó el CECOES 112, todos los ocupantes fueron atendidos en el lugar y ninguno requirió traslado a un centro hospitalario.

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