Lopesan detecta "errores manifiestos" en el auto que le retira activos de Santana Cazorla en favor de Martinón

Lopesan Hotel Group detecta "errores materiales manifiestos" en el auto dictado el pasado lunes y que varía el sentido del emitido en septiembre y que dejaba en sus manos los hoteles Costa Taurito, Valle Taurito y Lago Taurito (Mogán) y la concesión municipal del Hotel Las Tirajanas (San Bartolomé de Tirajana), activos todos ellos de la concursada Mar Abierto (Santana Cazorla). Habrá recurso de reposición.

El Grupo Martinón es el nuevo adjudicatario. Y lo es porque es la opción preferida por los trabajadores de los mencionados establecimientos y porque, además, incluye la subrogación de Lago Taurito. Circunstancias todas estas que la administración concursal puso el pasado enero en conocimiento del magistrado Alberto López Villarrubia, titular de la plaza número 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia.

La administración concursal comunicó en enero al juez la opinión de los trabajadores, favorable a Martinón

Tras contar con dicha información, López Villarrubia ha decidido variar el sentido de la decisión que adoptó hace medio año. "Consideramos firmemente que la resolución adolece de errores materiales manifiestos que afectan al fondo del asunto", señalaron desde Lopesan Hotel Group, matriz de Lopesan Touristik, sociedad que se personó en el proceso de adjudicación.

Respeta pero no comparte

La compañía que comanda Francisco López (hijo de Eustasio López) ha expuesto "su máximo respeto por las decisiones judiciales, si bien, en este caso concreto, no comparte el sentido del auto dictado". Ante dicha percepción, "agotará todas las instancias y vías legales" posibles "para hacer valer sus legítimos derechos y defender la corrección de su actuación hasta el final del procedimiento".

¿Por qué se ha producido este giro? El magistrado señala en su auto que el procedimiento concursal no es una "subasta en sentido estricto". Es decir, no se trata de atender las aspiraciones del mejor postor únicamente por la oferta económica. Más en un caso en el que, como este, las de ambas aspirantes estaban separadas por escasos mil euros (sobre un total cercano a los 85 millones de euros).

La unidad productiva

La decisión de López Villarrubia señala que la venta se realiza como unidad productiva, lo que implica mantener la actividad hotelera y que el nuevo propietario se subrogue en distintos derechos y obligaciones vinculados a la explotación de los establecimientos.

Los empleados manifestaron su deseo de que los cambios sean los menos posibles y los Martinón son los que hoy pagan sus nóminas. Gestionan, a través de su enseña Livvo, los hoteles que se incluyen en este lote de la subasta, el número 1.

Asunción de las condiciones

El auto, fechado el pasado lunes, recoge que la empresa adjudicataria acepta adquirir los hoteles en su estado físico y jurídico actual, asumiendo tanto las condiciones de las instalaciones como la situación registral, administrativa o judicial de los activos.

Entre ellas figuran varios procedimientos legales en curso, como un proceso judicial impulsado por Proivesa, un juicio iniciado por Katanga Inversiones y el procedimiento de reversión de la concesión del Hotel Las Tirajanas abierto por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Martinón tendrá que renegociar con el consistorio sureño mantener la explotación del establecimiento de propiedad pública situado en Tunte

Es decir, Martinón tendrá que renegociar con el consistorio sureño mantener la explotación del establecimiento de propiedad pública situado en Tunte.

Subrogación

La adjudicataria se queda con la plantilla de los hotelessin modificar los contratos, respeta por tanto la antigüedad. También se subrogará en las licencias, autorizaciones y contratos necesarios para continuar con la actividad hotelera, aunque la operación no incluye los derechos de cobro pendientes con clientes o turoperadores generados antes de la venta.

Uno de los motivos en los que se basa el juez para ceder la adjudicación a Martinón consiste en la subrogación del parque acuático Lago Taurito. Los tres principales hoteles (Costa, Valle y Lago) se encuentran enfrentados en la zona del barranco y separados por el parque, que no pertenece a la concursada pero tiene una relación importante en el modelo de negocio de los establecimientos.