María Farnés, hasta ahora fiscal superior de Canarias, nueva jefa de Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo

María Farnés Martínez Frigola, hasta ahora fiscal superior de Canarias, es desde este miércoles fiscal de sala jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la sección Penal. El ascenso de Farnés deja libre el puesto de máximo representante del Ministerio Público en las Islas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el Real Decreto 2019/2026 con el nombramiento. "A propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, queda aprobado el nombramiento como fiscal de sala jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo en la sección Penal a doña María Farnés Martínez Frigola", recoge el BOE.

Farnés Martínez llegó a fiscal superior de Canarias en 2022, hasta entonces era fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife. Su trayectoria se ha caracterizado por la discreción ante la opinión pública, pese a ocupar puestos como delegada de Anticorrupción.

Al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, fue quien realizó la acusación por parte del Ministerio Público en uno de los asuntos emblemáticos de la corrupción en Canarias, como fue el conocido como caso Las Teresitas, que culminó con el ingreso en prisión, entre otros, del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín. Este último falleció en el centro penitenciario Tenerife II cuando cumplía la condena por dicho procedimiento.

La trayectoria

La relación de María Farnés con la Administración de Justicia comenzó cuando era una adolescente, con 14 años, pues entró como meritoria en el juzgado comarcal del pueblo en el que nació, Santa Coloma de Farnés.

Entre 1975 y 1987 trabajó como auxiliar de la Administración de Justicia en un juzgado de Distrito y en un Juzgado de Primera Instancia de su municipio, así como en la Audiencia Provincial de Girona. A la vez que desarrollaba su actividad laboral, se dedicó a estudiar. En 1984 obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Llegó a ser abogado fiscal el 11 de junio de 1986 y, cuatro años y medio después, en enero de 1991, fiscal de segunda categoría. Su andadura en el Ministerio Público empezó en la Fiscalía Provincial de San Sebastián. Y doce meses después, en 1987, empezó a desarrollar sus funciones en Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció hasta ser nombrada fiscal superior.