La plaga de langosta del desierto se acerca al norte de África y alcanza zonas próximas a Canarias

La plaga de langosta del desierto vuelve a generar preocupación en el norte de África y también en el entorno del archipiélago canario. Según el último boletín publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), varios grupos de estos insectos han aumentado en el Sáhara y se están desplazando hacia el norte de Marruecos.

El informe también menciona que algunos ejemplares han llegado incluso a las Islas Canarias, lo que evidencia la enorme capacidad de dispersión de esta especie cuando las condiciones meteorológicas favorecen su desplazamiento.

Aunque la presencia de individuos aislados en el archipiélago no implica necesariamente la formación de enjambres, los expertos siguen con atención la evolución de la situación en el norte de África para evitar que el problema se amplíe.

Aumento de la actividad de langostas en el Sáhara

El boletín más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) https://www.fao.org alerta de un resurgimiento de la langosta del desierto en varias zonas del Sáhara.

Según la agencia de Naciones Unidas, se ha detectado un incremento de grupos de langostas adultas, lo que indica que la actividad reproductiva se ha reanudado en algunas áreas. Este tipo de situaciones suele producirse cuando las condiciones de humedad y vegetación favorecen la reproducción de estos insectos, capaces de multiplicar su población en poco tiempo.

Desplazamientos hacia Marruecos y Argelia

Los expertos de la FAO indican que grupos alados de langostas están desplazándose hacia el norte, especialmente hacia Marruecos y Argelia.

En Marruecos, el organismo internacional señala que la presencia de grupos de adultos ha aumentado notablemente, desplazándose hacia nuevas zonas donde también se está produciendo reproducción.

Algunos de estos insectos han llegado incluso hasta el norte de Agadir, lo que confirma el avance progresivo de la plaga en el territorio.

Presencia detectada también en Canarias

Dentro de este contexto, el informe menciona que algunos ejemplares han alcanzado las Islas Canarias, lo que demuestra la capacidad de desplazamiento de esta especie cuando es impulsada por corrientes de aire.

Los especialistas recuerdan que la langosta del desierto puede recorrer grandes distancias impulsada por los vientos, lo que explica que ocasionalmente aparezcan individuos aislados en territorios alejados de los focos principales de reproducción.

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No obstante, la llegada de algunos ejemplares al archipiélago no significa que exista una plaga activa en Canarias, sino que refleja el alcance de los movimientos migratorios que pueden realizar estos insectos.