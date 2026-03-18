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La Policía frena una pedida de mano en Anaga por el fuerte oleaje: el romántico plan tendrá que esperar

Un turista ucraniano intentó acceder al Roque de Las Bodegas para pedir matrimonio a su novia, pero la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se lo impidió por seguridad ante la borrasca Therese

Previsión del tiempo en Canarias (del 16 al 22 de marzo)

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La tarde prometía ser inolvidable para una pareja de turistas en el norte de Tenerife. Un joven había preparado cuidadosamente uno de los momentos más importantes de su vida: pedir matrimonio a su novia frente al Roque de Las Bodegas, uno de los enclaves más espectaculares del litoral de Anaga. Sin embargo, el plan romántico terminó posponiéndose por un motivo muy distinto al esperado: el fuerte oleaje provocado por la borrasca Therese.

Los turistas querían vivir un momento muy especial en el Roque de Las Bodegas

Los turistas querían vivir un momento muy especial en el Roque de Las Bodegas / La Provincia

Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tuvieron que intervenir para impedir que el joven accediera a una zona cerrada al público por riesgo marítimo. La escena, tan inesperada como curiosa, dejó una anécdota que refleja la importancia de respetar las medidas de seguridad en el litoral canario cuando las condiciones del mar se complican.

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