La Policía frena una pedida de mano en Anaga por el fuerte oleaje: el romántico plan tendrá que esperar

La tarde prometía ser inolvidable para una pareja de turistas en el norte de Tenerife. Un joven había preparado cuidadosamente uno de los momentos más importantes de su vida: pedir matrimonio a su novia frente al Roque de Las Bodegas, uno de los enclaves más espectaculares del litoral de Anaga. Sin embargo, el plan romántico terminó posponiéndose por un motivo muy distinto al esperado: el fuerte oleaje provocado por la borrasca Therese.

Los turistas querían vivir un momento muy especial en el Roque de Las Bodegas / La Provincia

Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tuvieron que intervenir para impedir que el joven accediera a una zona cerrada al público por riesgo marítimo. La escena, tan inesperada como curiosa, dejó una anécdota que refleja la importancia de respetar las medidas de seguridad en el litoral canario cuando las condiciones del mar se complican.