El pronóstico de la Aemet empeora el tiempo este jueves en Canarias por la borrasca Therese: más viento, lluvia y heladas

Canarias espera este jueves lluvias fuertes acompañadas de tormentas y vientos intensos por la borrasca Therese, que incluso podrían superar los 100 kilómetros por hora en determinadas latitudes, si bien las temperaturas experimentarán pocos cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y a 21 en Santa Cruz de Tenerife y la mínima será de 16 grados en ambas capitales, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento del suroeste arreciando a fuerte a partir del mediodía, previéndose rachas localmente muy fuertes en distintas áreas y en especial en cumbres expuestas y en medianías a sotavento, donde no se descarta que puedan alcanzar o superar de forma ocasional los 90 e incluso 100 kilómetros por hora.

En las aguas del archipiélago se esperan vientos de fuerza 5 a 6, que serán primero de oeste o noroeste y tenderán a girar a suroeste, acompañados de fuerte marejada a mar gruesa y mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste arreciando a fuerte por la tarde, cuando serán probables rachas localmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 20

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste arreciando a fuerte por la tarde, cuando serán probables rachas localmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso o muy nuboso en vertientes sur y oeste, donde se esperan lluvias desde primeras horas de la mañana y que podrán ser localmente fuertes al final del día. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en el este. Viento del suroeste arreciando a fuerte a partir del mediodía, previéndose rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste por la tarde, así como en cumbres expuestas y en medianías a sotavento. No se descarta que en estas últimas zonas puedan alcanzar o superar de forma ocasional los 90 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

TENERIFE

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a muy nubosos en el oeste, donde se prevén lluvias desde primeras horas de la mañana y que serán persistentes en medianías. Las precipitaciones se extenderán al resto de zonas por la tarde, cuando podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Serán en forma de nieve en cumbres centrales por encima de unos 1900 metros. Remitiendo al final del día. Temperaturas con pocos cambios salvo máximas en ascenso en el este y en descenso en el sur. Heladas débiles en cumbres centrales. Viento del suroeste arreciando a fuerte con rachas muy fuertes localmente durante la mañana, sin descartar que puedan alcanzar o superar de forma ocasional los 90 km/h en especial en medianías la vertiente este y en el extremo noroeste. Amainando a últimas horas de la tarde. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte con intervalos de muy fuerte y rachas que podrán superar los 100 km/h.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Nuboso con lluvias desde primeras horas de la mañana en vertientes orientadas al sur y oeste. Las precipitaciones se extenderán al resto de zonas por la tarde, cuando podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Remitiendo a últimas horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste arreciando a fuerte con rachas muy fuertes localmente durante la mañana, sin descartar que puedan alcanzar de forma ocasional los 90 km/h en especial en medianías a sotavento. Amainando y girando al oeste desde primeras horas de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a muy nubosos en el oeste, donde se prevén lluvias desde primeras horas y que serán persistentes en medianías. Las precipitaciones se extenderán al resto de zonas durante las horas centrales, cuando podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Serán en forma de nieve en cumbres por encima de unos 1900 metros. Remitiendo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, pudiendo darse heladas débiles en zonas altas. Viento de componente oeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres, en el extremo sur y en medianías a sotavento desde primeras horas de la mañana. No se descarta que puedan alcanzar o superar de forma ocasional los 90 km/h en especial en medianías de la vertiente este por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 19

EL HIERRO

Nuboso con lluvias desde primeras horas de la mañana en vertientes orientadas al sur y oeste. Las precipitaciones se extenderán al resto de zonas por la tarde, cuando podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Remitiendo a últimas horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste arreciando a fuerte con rachas muy fuertes localmente durante la mañana, amainando y girando al oeste desde primeras horas de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):