Madrid se ha convertido en uno de los grandes focos de oportunidades empresariales en España y algunas compañías canarias ya están aprovechando la mejora de las conexiones aéreas entre el archipiélago y la capital para ampliar su actividad fuera de las islas. Este es el caso de PROYECTAEMPLEO y DOCENCIA Y MULTIMEDIA CANARIAS, dos empresas del sector de la formación cuyo socio fundador y CEO, Rafael Estupiñán, supo detectar la posibilidad de implantarse simultáneamente en ambas comunidades autónomas para reforzar su competitividad.

Tras diez años de actividad, esta red de centros de formación cuenta actualmente con siete sedes repartidas entre Canarias y Madrid, generando más de 80 puestos de trabajo y ofreciendo formación completamente gratuita para sus participantes.

Uno de los cambios recientes en el sector ha sido la introducción de la teleformación en las convocatorias del Servicio Canario de Empleo para personas desempleadas. Sin embargo, según explica Estupiñán, esta modalidad lleva años implantada en Madrid. “Desde la pandemia utilizamos la teleformación en Madrid, donde llegó para quedarse definitivamente. En Canarias siempre ha existido cierto recelo por parte de la Administración, pero finalmente ha tenido que incluirse porque la normativa así lo exige y porque permite compatibilizar la formación con el trabajo y facilitar la conciliación familiar”, señala.

La oferta formativa que desarrollan estas empresas está dirigida tanto a personas ocupadas como desempleadas. Se trata de líneas diferenciadas pero inclusivas, ya que los programas destinados principalmente a desempleados permiten también la participación de trabajadores en activo, y viceversa. Además, los cursos pueden impartirse en modalidad presencial, teleformación o aula virtual, ampliando las opciones para los alumnos.

Estupiñán destaca que el sector de la formación profesional para el empleo ha evolucionado hacia un entorno más globalizado. “El Servicio Canario de Empleo ha dejado de ser el único eje. Ahora existen convocatorias nacionales promovidas por el Ministerio de Educación y el SEPE, además de programas propios de cada comunidad autónoma”, explica. En este sentido, pone como ejemplo a Madrid, donde existen convocatorias específicas dirigidas a colectivos con necesidades especiales o a personas menores de 30 y mayores de 45 años, muchas de ellas con becas asociadas.

Aun así, el empresario subraya una ventaja tecnológica del archipiélago: la aplicación SISPECAN, utilizada para la gestión de acciones formativas. Según afirma, se trata de una herramienta “muy por encima, en cuanto a prestaciones técnicas, del formato utilizado por otras comunidades autónomas”.

Entre los cursos que imparten estos centros se encuentran certificados de profesionalidad y especialidades formativas del catálogo oficial, con especial presencia de áreas como Administración, Comercio, Informática y Servicios a la Comunidad. En Canarias también destacan los programas de idiomas —inglés, alemán y francés— desde nivel A1 hasta C1, además de formación en BIM Revit, un software cada vez más utilizado en el sector de la construcción.

El carácter gratuito de la formación y la alta cualificación del profesorado han permitido que los centros mantengan elevados indicadores de evaluación y de inserción laboral de sus alumnos. Para Estupiñán, parte de este éxito se debe al modelo interno de trabajo. “Nada de esto sería posible sin un ambiente laboral agradable y un liderazgo democrático, donde se fomenta la participación del equipo. Cada persona tiene su lugar y su voz en la empresa, y gracias a ello hemos podido crecer en un mercado muy competitivo”, concluye.